पत्नी की हत्या करके खेत में दफनाई थी लाश; चार दिनों तक किया गुमराह, गोरखपुर पुलिस की सख्ती से खुला राज

बेलघाट थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि चार दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में उसके पति अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है.

Published : December 25, 2025 at 10:30 PM IST

गोरखपुर: जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र में रविवार को एक महिला की हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने गुरुवार को महिला की हत्या के आरोप में उसके पति अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया. चार दिन बाद आरोपी पति ने पुलिस और परिजनों के सामने हत्या करने की बात कबूल कर ली. उसने अपनी पत्नी खुशबू की गला दबाकर हत्या की थी. इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसने शव को घर के पास जमीन में दफना दिया था.

चार दिन से पुलिस को गुमाराह कर रहा था: बेलघाट थानाध्यक्ष विकास नाथ ने कहा कि आरोपी चार दिन से पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने पत्नी का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह वारदात बेलघाट थाना क्षेत्र के बेईली कुण्ड निवासी अर्जुन ने अंजाम दी थी. उसने करीब ढाई साल पहले खुशबू से मंदिर में प्रेम विवाह किया था.

रविवार को पत्नी से हुई थी कहासुनी: रविवार की रात करीब 11 बजे किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. इसके बाद अर्जुन ने रस्सी से पत्नी खुशबू का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के पास ही जमीन में गाड़ दिया और मामले को छिपाने की कोशिश करता रहा. इस बीच महिला की तलाश उसके परिजन करते रहे.

हत्या के बाद लाश लगा दी थी ठिकाने: गुरुवार को खुशबू के ससुर श्यामनारायण पुत्र सरजू ने बेलघाट पुलिस को सूचना दी कि उसे अपने बहू को लाश की जानकारी मिल गई है. सूचना मिलते ही बेलघाट थानाध्यक्ष विकास नाथ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. क्षेत्राधिकारी खजनी शिल्पी कुमारी ने बताया कि संदेह के आधार पर जमीन की खुदाई कराई. वहां से महिला का शव बरामद हुआ. शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

आरोपी लगातार बयान बदल रहा था: बेलघाट थानाध्यक्ष विकास नाथ ने कहा कि पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी अर्जुन पहले बयान बदलता रहा. जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो वह टूट गया. उसने कबूल कर लिया कि हत्या के बाद उसने ही पत्नी की लाश को जमीन में दफनाया था.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

