धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 24 मामलों का है हिस्ट्रीशीटर
नर्मदापुरम के माखननगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत दर्ज किया गया था मामला. आदतन अपराधी है आरोपी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 9:36 PM IST
नर्मदापुरम: माखननगर थाना पुलिस ने बागरातवा स्थित धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ और धार्मिक सामग्री के साथ छेड़छाड़ करने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं.
पुलिस के मुताबिक, 5 जुलाई 2026 को सेमरी हरचंद, सोहागपुर निवासी सलीम शाह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बागरातवा के पास स्थित धार्मिक स्थल में अज्ञात शख्स ने रेलिंग तोड़ दी और वहां रखी धार्मिक सामग्री को इधर-उधर फेंक दिया. शिकायत के आधार पर माखननगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ और धार्मिक सामग्री के साथ छेड़छाड़ का मामला
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक साईकृष्णा एस. थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन और एसडीओपी सोहागपुर संजू चौहान के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने माखननगर के टांडा मोहल्ला निवासी अमजद उर्फ गोंगा (35) को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर पहले से दर्ज हैं 24 मामले
पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह शराब पीने का आदी है और घटना वाले दिन शराब के लिए रुपये नहीं थे. इसी वजह से वह धार्मिक स्थल में में रखे दानपात्र और वहां रखे पैसे तलाशने पहुंचा. रुपये नहीं मिलने पर उसने गुस्से में धार्मिक स्थल की रेलिंग तोड़ दी, धार्मिक सामग्रियों को एक तरफ फेंक दिया तथा वहां लगी बैटरी भी चोरी कर ली.
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार आरोपी थाना माखननगर का आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध पहले से 24 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.