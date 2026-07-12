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धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 24 मामलों का है हिस्ट्रीशीटर

नर्मदापुरम: माखननगर थाना पुलिस ने बागरातवा स्थित धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ और धार्मिक सामग्री के साथ छेड़छाड़ करने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस के मुताबिक, 5 जुलाई 2026 को सेमरी हरचंद, सोहागपुर निवासी सलीम शाह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बागरातवा के पास स्थित धार्मिक स्थल में अज्ञात शख्स ने रेलिंग तोड़ दी और वहां रखी धार्मिक सामग्री को इधर-उधर फेंक दिया. शिकायत के आधार पर माखननगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ और धार्मिक सामग्री के साथ छेड़छाड़ का मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक साईकृष्णा एस. थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन और एसडीओपी सोहागपुर संजू चौहान के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने माखननगर के टांडा मोहल्ला निवासी अमजद उर्फ गोंगा (35) को हिरासत में लेकर पूछताछ की.