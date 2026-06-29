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राधा कृष्ण मंदिर से चांदी छत्र चोरी करने वाला गिरफ्तार, नशे के लिए की थी चोरी, CCTV में कैद हुई थी हरकत

चोरी के इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि यह वो क्षेत्र है जहां 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है. इस मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का सरकारी आवास है. वहीं, राजभवन और मुख्यमंत्री धामी का आवास भी करीब एक किलोमीटर दूर है. हाई प्रोफाइल होने के कारण इस इलाके में पुलिस की तैनाती हमेशा रहती है.

ऐसे में देहरादून के इस व्यस्त इलाके से दिनदहाड़े चोरी होने से पुलिस पर भी सवाल उठे. हालांकि, पुलिस ने दो दिनों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को नया गांव रोड हाथीबड़कला के पास से गिरफ्तार कर लिया है. चोरी किया गया छत्र भी बरामद हो गया है.

बता दें कि, 26 जून को श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रबंधक अरविंद प्रसाद ने कोतवाली डालनवाला में शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात चोर ने मंदिर के शिवलिंग पर लगा चांदी का छत्र चोरी कर लिया है. प्रबंधक की तहरीर के आधार पर कोतवाली डालनवाला पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया.

पुलिस टीम द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी योगेश सेमवाल को चेकिंग के दौरान नया गांव रोड हाथीबड़कला के पास से चोरी किये गये छत्र के साथ गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए उसके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था.

- नरेंद्र सिंह गहलावत, प्रभारी, कोतवाली डालनवाला -

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