देहरादून में छात्रा पर चाकू से हमला करने वाला छात्र गिरफ्तार, इस वजह से दिया था घटना को अंजाम

देहरादून: क्लेमेंटाउन क्षेत्र में युवती पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. युवती के किसी अन्य युवक के संपर्क में होने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. विवाद के दौरान घायल दोनों युवक-युवती को पुलिस ने घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था. साथ ही आरोपी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयोग चाकू को उसके कमरे से बरामद कर लिया है.

7 मार्च को निवासी आदर्श विहार निवासी व्यक्ति ने रायपुर रोड ने थाना क्लेमेंटाउन में शिकायत दर्ज कराई थी की एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाला युवक उदय निवासी जागृति विहार, मेरठ, जो M.CA प्रथम वर्ष का छात्र है, उसके द्वारा उनकी बेटी को जान से मारने की नियत से उस पर चाकू से हमला कर दिया,

जिसमें उनकी बेटी को गंभीर चोटें आई. उसके गले और हाथ पर चाकू लगे, जबकि संघर्ष में उदय का हाथ भी चाकू से कट गया और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. साथ ही बेटी की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी उदय के खिलाफ थाना क्लेमेंटाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद थाना क्लेमेंटाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 21 वर्षीय आरोपी उदय सिंह उर्फ विशु को दून अस्पताल परिसर से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर उसके ओगल भट्टा स्थित कमरे से घटना में प्रयोग चाकू को बरामद किया गया.