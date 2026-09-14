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युवक पर लगा नाबालिग से दुष्कर्म और धमकाने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

युवक पर लगा नाबालिग से दुष्कर्म और धमकाने का आरोप ( PHOTO- ETV Bharat )

ऋषिकेश: नाबालिग किशोरी को कथित तौर पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और उसके आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी देने के गंभीर मामले में ऋषिकेश पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ 20 वर्षीय युवक ने तपोवन स्थित एक होटल में शीला पदार्थ देकर जबरदस्ती की. आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाए और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी. आरोप यह भी है कि बाद में आरोपी फोन और मैसेज के जरिए किशोरी पर मिलने के लिए दबाव बनाता रहा.

मामले में 24 अगस्त 2026 को ऋषिकेश कोतवाली ने मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2)/64, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, 13/14 और बाल किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

13 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर पर मौजूद है. सूचना पर पुलिस टीम ने घर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया. आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.