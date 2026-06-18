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बलरामपुर में मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म; पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है. घटना से संबंधित एक वीडियो क्लिप भी मिली है.

पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 2:32 PM IST

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बलरामपुर: एक 65 वर्षीय अधेड़ पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. बलरामपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. यह घटना जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र की है.

बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पचपेड़वा थाना क्षेत्र की पुलिस को यह सूचना मिली कि क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है.

बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, मानसिक रूप से कमजोर 15 वर्षीय किशोरी मंगलवार की शाम आम के बगीचे में बैठी थी. तभी गांव के पूर्व प्रधान का पिता राधेश्याम यादव (65) ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.

उन्होंने बताया कि पीड़िता की ननद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के साथ ही SC/ST एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

पुलिस अघीक्षक ने बताया कि पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के भागते समय गिर जाने से पैर में चोटे आई हैं. इसका इलाज सामुदायिक केंद्र पचपेड़वा में कराया जा रहा है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है. घटना से संबंधित एक वीडियो क्लिप भी मिली है. इसके अलावा भी साक्ष्य इकठ्ठा किए जा रहे हैं, ताकि अभियुक्त को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके.

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