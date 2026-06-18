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बलरामपुर में मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म; पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )