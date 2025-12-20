ETV Bharat / state

आजमगढ़ में फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर की शादी; महिला से लाखों रुपये ठगने वाला गिरफ्तार, आईकार्ड और वर्दी बरामद

सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि निजामाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली काजल ने बीते चार सितंबर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि आरोपी प्रदीप यादव ने स्वयं को उप-निरीक्षक बताकर 16 फरवरी 2022 को उससे विवाह किया था.

आज़मगढ़ : जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि फर्जी सब इंस्पेक्टर शादी करने, दहेज लेने और वर्दी पहनकर लोगों को धमकाता था. आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज और वर्दी बरामद हुई है.

आरोप था कि विवाह के दौरान लगभग 8 लाख नकद, सोने के आभूषण व घरेलू सामान लिया था. आरोप है कि शादी के बाद अभियुक्त और उसके परिजनों ने अतिरिक्त दहेज व वाहन की मांग को लेकर प्रताड़ित किया. आरोपी ने वर्ष 2023 की नौकरी में भर्ती में चयन का झांसा देकर मेडिकल के नाम पर एक लाख और वसूल लिए.

पुलिस की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त का पुलिस विभाग से कोई भी संबंध नहीं है. जिसके बाद थाना निजामाबाद पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. न्यायालय की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू एवं धारा 84 BNSS का आदेश भी जारी किया गया था.

उन्होंने बताया कि शनिवार को सूचना मिली थी कि आरोपी पीड़िता को धमकाने के उद्देश्य से वर्दी पहनकर आया है. जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके से आरोपी प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के पास से उप-निरीक्षक की वर्दी, कूटरचित नियुक्ति पत्र, मोबाइल फोन, पहचान पत्र तथा नकद रुपये बरामद किए गए.







पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अच्छी शादी और धन लाभ के लालच में फर्जी दस्तावेज़ तैयार कराए थे. वह स्वयं को प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में तैनात बताकर किराए के कमरे में रहता था और पुलिस वर्दी का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर धन अर्जित करता था.



