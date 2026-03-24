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गोरखपुर में फर्जी IAS गिरफ्तार; झूठ बोलकर की दो शादियां, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क में आया

गोरखपुर : कैंट थाना क्षेत्र में फर्जी आईएएस बनकर युवती से शादी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने शिकायत के बाद मंगवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने फर्जी आईएएस बताकर कुछ लोगों के साथ फ्राॅड किया है. आरोपी ने पूछताछ में दो शादी करने की भी बात स्वीकार की है. पुलिस ने आरोपी का साथ देने वालों की जांच की जा रही है.

एसपी सिटी निमिष पाटिल ने मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने कि कैंट थाना में एक वादी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें आरोप था कि फर्जी आईएएस बनकर प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति ने शादी कर ली है. उन्होंने बताया कि इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए आरोपी को पकड़ने के लिये प्रयास जारी था. कैंट पुलिस आरोपी की तलाश में इटावा गई थी. आरोपी की लोकेशन बुंदेलखंड के जालौन में मिली थी.

उन्होंने बताया कि मंगलवार को प्रीतम निषाद को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को पूछताछ में प्रीतम निषाद ने बताया कि उसने कभी भी UPSC का एग्जाम क्लियर नहीं किया है. प्रीतम निषाद अपने आपको मणिपुर कैडर का बताता था. उसका बैक ग्राउंड BSC का रहा है. इन्हीं तथ्यों के साथ आगे की पूछताछ और कार्रवाई चल रही है.

उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में आरोपी ने दो शादी करने की बात स्वीकार की है. उन्होंने बताया कि आरोपी ने खुद को फर्जी आईएएस बताकर कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी किया है. उन्होंने कहा कि विवेचना चल रही है और जो भी तथ्य होंगे अवगत कराए जाएंगे.