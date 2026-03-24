गोरखपुर में फर्जी IAS गिरफ्तार; झूठ बोलकर की दो शादियां, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क में आया
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 7:38 PM IST
गोरखपुर : कैंट थाना क्षेत्र में फर्जी आईएएस बनकर युवती से शादी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने शिकायत के बाद मंगवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने फर्जी आईएएस बताकर कुछ लोगों के साथ फ्राॅड किया है. आरोपी ने पूछताछ में दो शादी करने की भी बात स्वीकार की है. पुलिस ने आरोपी का साथ देने वालों की जांच की जा रही है.
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने कि कैंट थाना में एक वादी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें आरोप था कि फर्जी आईएएस बनकर प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति ने शादी कर ली है. उन्होंने बताया कि इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए आरोपी को पकड़ने के लिये प्रयास जारी था. कैंट पुलिस आरोपी की तलाश में इटावा गई थी. आरोपी की लोकेशन बुंदेलखंड के जालौन में मिली थी.
उन्होंने बताया कि मंगलवार को प्रीतम निषाद को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को पूछताछ में प्रीतम निषाद ने बताया कि उसने कभी भी UPSC का एग्जाम क्लियर नहीं किया है. प्रीतम निषाद अपने आपको मणिपुर कैडर का बताता था. उसका बैक ग्राउंड BSC का रहा है. इन्हीं तथ्यों के साथ आगे की पूछताछ और कार्रवाई चल रही है.
उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में आरोपी ने दो शादी करने की बात स्वीकार की है. उन्होंने बताया कि आरोपी ने खुद को फर्जी आईएएस बताकर कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी किया है. उन्होंने कहा कि विवेचना चल रही है और जो भी तथ्य होंगे अवगत कराए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि व्हाट्सएप पर शादी का एक ग्रुप था, जिसके माध्यम से वादी के संपर्क में आया था. उसके चलते आरोपी ने खुद को फर्जी आईएएस कर शादी की थी. सर्विलांस और इनपुट्स के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी का उद्देश्य पैसा कमाना था.
उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि इसका आईएएस बनने का सपना था जो पूरा नहीं हो पाया था. आरोपी ने पैसा कमाने के उद्देश्य यह कृत्य किया है. उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि अकेले ही काम कर रहा था, अगर कोई इसका साथ दे रहा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि जो लोग शादी में शामिल थे, उनकी भी पूछताछ चल रही है. उनका जो भी रोल आएगा आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपी ने कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया था. यूपीएससी के रिजल्ट को फर्जी एडिट करके सभी को सूचना दी थी. उन्होंने बताया कि आगे जांच जारी है. कोई और शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी. आरोपी के पास से माेबाइल फोन, एक टैबलेट और आधार कार्ड बरामद हुआ है.
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