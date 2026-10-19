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लड़कियों के वीडियो बनाने वाला अरेस्ट, नाबालिग निकला मास्टरमाइंड, 3 मोबाइल फोन जब्त

लड़कियों के वीडियो बनाने वाला अरेस्ट ( ETV Bharat )

रायपुर: चोरी छिपे लड़कियों के वीडियो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर 3 लोगों को अरेस्ट किया है. पकड़े गए 2 लोग बालिग हैं जबकि 1 नाबालिग है. आरोप है कि नाबालिग लड़का लड़कियों के वीडियो चोरी छिपे बना रहा था जब वो बाथरूम में थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. आरोप है कि नाबालिग लड़का चोरी छिपे वीडियो बनाने के बाद अपने 2 दोस्तों को भी भेज चुका था. पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

चोरी छिपे लड़कियों के वीडियो बनाने वाला अरेस्ट गोलबाजार थाना पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीड़िता ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई. दर्ज शिकायत में पीड़िता ने बताया कि मोहल्ले के ही रहने वाले एक नाबालिग ने उसका चोरी छिपे वीडियो बनाया और अपने दोस्तों को भेज दिया. पीड़िता को जब इस बात की भनक लगी की कोई उसके बाथरूम के बाहर खड़ा है तो उसने तत्काल नाबालिग आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान पीड़िता को नाबालिग पर शक हुआ. जिसके बाद उसने नाबालिग का फोन चेक किया. फोन चेक करने के दौरान उसमें से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले. पीड़िता ने तत्काल इस बात की शिकायत थाने में जाकर दी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग और उसके 2 दोस्तों को धरदबोचा. जब्त तीनों मोबाइल फोनों को जांच की जा रही है. ये पता भी लगाया जा रहा है कि वीडियो कितने लोगों को भेजा गया.