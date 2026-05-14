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अंबाला में की युवती की हत्या, हिमाचल में लाश को लगाई आग, लेकिन गुनाह का हो गया पर्दाफाश...

हरियाणा के अंबाला में युवती की हत्या कर हिमाचल के सिरमौर के जंगल में लाश जलाने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है.

Man arrested for killing a young woman in Ambala and burning her body in Himachal Pradesh
अंबाला में की युवती की हत्या, हिमाचल में लाश को लगाई आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 10:14 PM IST

3 Min Read
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अंबाला : हरियाणा के अंबाला में पहले एक युवती की हत्या की गई, फिर हिमाचल के सिरमौर के जंगलों में जाकर उसकी लाश जला दी गई लेकिन गुनहगार युवक बच नहीं सका और पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है.

सोलर पैनल-बैटरी की दुकान चलाता है आरोपी : अंबाला पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है. थाना बराड़ा पुलिस की टीम ने उप-निरीक्षक हाकम सिंह के नेतृत्व में मुस्तैदी दिखाते हुए युवती की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान संदीप उर्फ अप्पू निवासी जनकपुरी कॉलोनी, बराड़ा के रूप में हुई है, जो बराड़ा में सोलर पैनल और इन्वर्टर-बैटरी की दुकान चलाता है. डीएसपी बराड़ा सुरेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी साझा की.

गुमशुदगी से शुरू की जांच, हत्या का निकला मामला : मामले के अनुसार, 13 मई 2026 को शिकायतकर्ता जसपाल सिंह निवासी नग्गल ने थाना बराड़ा में अपनी भांजी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि उनकी भांजी बाबा लैबोरेटरी, बराड़ा से बिना बताए कहीं चली गई है. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने तकनीकी संसाधनों के आधार पर जब तफ्तीश की, तो मामला गुमशुदगी का ना रहकर निर्मम हत्या का निकला.

हिमाचल में लाश में लगाई आग : अब तक की जांच और आरोपी से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. आरोपी संदीप कुमार ने बराड़ा में रेलवे अंडरपास के पास एक कमरा किराए पर लिया हुआ था जहां पर उसने लड़की को कोई जहरीला (विषाक्त) पदार्थ पिलाकर उसकी जान ले ली. वारदात के बाद आरोपी ने शव को छुपाने के लिए उसे एक बड़े बैग में डाला. उसने चालाकी से एक रेहड़ी वाले व्यक्ति की मदद ली और शव से भरे बैग को अपनी गाड़ी में रखवाकर वहां से फरार हो गया. आरोपी शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के थाना क्षेत्र माजरा के अंतर्गत आने वाले इलाके में ले गया. वहां उसने मृतका के शव को आग लगा दी ताकि उसकी पहचान और सबूत मिटाए जा सकें. हिमाचल पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और वहां भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

आरोपी संदीप अरेस्ट : बराड़ा पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी संदीप उर्फ अप्पू को काबू कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया है. रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से हत्या के पीछे के मुख्य कारणों, वारदात में इस्तेमाल किए गए जहरीले पदार्थ के स्रोत और अन्य संभावित मददगारों के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है. बराड़ा पुलिस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच में जुटी है.

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