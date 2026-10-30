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रायपुर में साधु बनकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, मृत्यु भय दिखाकर गहने और नकदी की हुई थी ठगी

रायपुर में साधु बनकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के गंज थाना पुलिस ने गुरुवार को ठगी के मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने साधु बाबा बनकर पूजा पाठ के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी की थी. इसमें एक आरोपी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का निवासी है. जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से गंज पुलिस ने 3 लाख रुपए के 17 ग्राम सोने के आभूषण और घटना में उपयोग किए गए मोबाइल फोन भी जब्त किया है. आरोपियों के खिलाफ गंज पुलिस ने धारा 318 BNS की तहत कार्रवाई की है.







साधू बाबा बनकर ठगी

मध्य जोन के DCP तारकेश्वर पटेल ने बताया कि पीड़ित जसवंत परमार निवासी जय लक्ष्मी कॉम्पलेक्स फाफाडीह के गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पीड़ित ने बताया कि मार्च 2026 को तीन अज्ञात साधु उसके घर आए थे. इस दौरान पत्नी की बीमारी और आंखों की परेशानी सहित घरेलू समस्याओं के संबंध में सटीक बातें बताकर भरोसे में लिया. इसके बाद पूजा पाठ करने के नाम पर उन्होंने पहली बार उसकी पत्नी से सोने की अंगूठी और नगदी ले गए.