रायपुर में साधु बनकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, मृत्यु भय दिखाकर गहने और नकदी की हुई थी ठगी
रायपुर में साधु बाबा बनकर ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.इनमें से दो आरोपी नाबालिग हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 11:57 AM IST
रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के गंज थाना पुलिस ने गुरुवार को ठगी के मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने साधु बाबा बनकर पूजा पाठ के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी की थी. इसमें एक आरोपी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का निवासी है. जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से गंज पुलिस ने 3 लाख रुपए के 17 ग्राम सोने के आभूषण और घटना में उपयोग किए गए मोबाइल फोन भी जब्त किया है. आरोपियों के खिलाफ गंज पुलिस ने धारा 318 BNS की तहत कार्रवाई की है.
साधू बाबा बनकर ठगी
मध्य जोन के DCP तारकेश्वर पटेल ने बताया कि पीड़ित जसवंत परमार निवासी जय लक्ष्मी कॉम्पलेक्स फाफाडीह के गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पीड़ित ने बताया कि मार्च 2026 को तीन अज्ञात साधु उसके घर आए थे. इस दौरान पत्नी की बीमारी और आंखों की परेशानी सहित घरेलू समस्याओं के संबंध में सटीक बातें बताकर भरोसे में लिया. इसके बाद पूजा पाठ करने के नाम पर उन्होंने पहली बार उसकी पत्नी से सोने की अंगूठी और नगदी ले गए.
पीड़ित ने बताया कि लगभग 10-12 दिन के बाद दोबारा आकर पूजा पाठ करने के लिए वापस आने की बात कहकर झांसा देकर वहां से चले गए. आरोपियों ने इस बारे में किसी को बताने पर परिवार की सदस्यों की मृत्यु होने या किसी प्रकार की अनिष्ट होने का भय दिखाकर चुप रहने को कहा गया. 7 सितंबर को आरोपी लगातार पीड़ित को फोन करके जेवरात और नकदी की मांग करने लगे. जिससे पीड़ित की पत्नी को संदेह हुआ और उसके साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी सामने आई- तारकेश्वर पटेल, DCP
गंज थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर और पीड़ित की पत्नी को फोन करने वाले दूसरे नंबरों के तकनीकी साक्ष्य जुटाकर लगातार मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी. इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले का निवासी गुरुदयाल सिंह उर्फ दल्लू और एक नाबालिग से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने एक अन्य साथी के साथ मिलकर पूजा पाठ करने का झांसा देकर ठगी की घटना को स्वीकार किया. इस मामले में तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश गंज पुलिस कर रही है.