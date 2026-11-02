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JTET परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर भाग रहा पारा शिक्षक गिरफ्तार, दर्ज हुई एफआईआर

पाटन थाना ( Etv Bharat )

पलामू: JTET का प्रश्न पत्र लेकर भाग रहे एक पारा शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है. और उसे जेल भेजा जा रहा है. पारा शिक्षक के खिलाफ पलामू के पाटन में एफआईआर भी दर्ज की गई है.

दरअसल, रविवार 1 नवंबर को पूरे झारखंड में JTET की परीक्षा आयोजित की गई थी. पलामू के पाटन में आरके मिडिल स्कूल को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था. यहां परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी प्रश्न पत्र मिलने के कुछ ही मिनट बाद केंद्र से बाहर निकल गया. वह अपने साथ प्रश्न पत्र लेकर जा रहा था. जैसे ही वहां ड्यूटी पर तैनात शिक्षक एवं दंडाधिकारियों की उसपर नजर पड़ी, उन्होंने उसे पकड़ लिया.