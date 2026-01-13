ETV Bharat / state

लखनऊ में निवेश के नाम पर 1.92 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों से खुलवाए खाते

लखनऊ : राजधानी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मंगलवार को गुडम्बा निवासी इमरान गाजी (34) को गिरफ्तार किया है. इमरान पर 1.92 करोड़ की साइबर ठगी का आरोप है. आरोप है कि इमरान ने निवेश के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा, फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को खपाने का काम किया था.





प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, पीड़ित को व्हाट्सएप पर भाविका नाम की महिला ने मैसेज कर दोस्ती की. धीरे-धीरे बातों में फंसाकर उसने पीड़ित को अधिक लाभ कमाने के लिए निवेश करने के लिए राजी कर लिया. पीड़ित ने झांसे में आकर अलग-अलग किस्तों में कुल 1.92 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. पीड़ित को जब पैसे वापस नहीं मिले तो उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ. पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी.







