लखनऊ में निवेश के नाम पर 1.92 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों से खुलवाए खाते

प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपी के पास से कूटरचित आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया है.

आरोपी इमरान गाजी गिरफ्तार
आरोपी इमरान गाजी गिरफ्तार (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 7:25 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 7:34 PM IST

लखनऊ : राजधानी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मंगलवार को गुडम्बा निवासी इमरान गाजी (34) को गिरफ्तार किया है. इमरान पर 1.92 करोड़ की साइबर ठगी का आरोप है. आरोप है कि इमरान ने निवेश के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा, फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को खपाने का काम किया था.




प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, पीड़ित को व्हाट्सएप पर भाविका नाम की महिला ने मैसेज कर दोस्ती की. धीरे-धीरे बातों में फंसाकर उसने पीड़ित को अधिक लाभ कमाने के लिए निवेश करने के लिए राजी कर लिया. पीड़ित ने झांसे में आकर अलग-अलग किस्तों में कुल 1.92 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. पीड़ित को जब पैसे वापस नहीं मिले तो उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ. पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी.



​प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव ने बताया कि टीम ने जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त इमरान गाजी के खाते में ठगी के 54 लाख रुपये सीधे ट्रांसफर हुए थे. बैंक स्टेटमेंट की जांच में पता चला कि इमरान ने मात्र एक महीने के भीतर 1.52 करोड़ का अवैध लेन-देन किया था. उसने फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर कई बैंकों में खाते खुलवा रखे थे. इनका उपयोग वह शहजाद नामक व्यक्ति के इशारे पर करता था.



​पुलिस ने आरोपी इमरान गाजी के पास से कूटरचित आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया है. आरोपी को जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और मास्टरमाइंड शहजाद की तलाश में जुटी है.


