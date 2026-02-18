ETV Bharat / state

मैट्रिक परीक्षा सेंटर से फेसबुक लाइव करने वाला गिरफ्तार, केंद्र का संचालक निकला आरोपी

सिवान: बिहार के सिवान में मैट्रिक परीक्षा में फेसबुक लाइव करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. परीक्षा के पहले ही दिन ही सेंटर से फेसबुक लाइव करने का मामला सामने आया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था. वीडियो सामने आते ही सिवान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई है.

"परीक्षा केंद्र से फेसबुक लाइव का मामला संज्ञान में आया था. इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी पंकज कुमार गोरख प्रसाद आईटीआई कॉलेज का संचालक है. इसी संस्थान में परीक्षा केंद्र बनाया गया था. गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई कर जेल भेजे दिया गया है." -विकास कुमार, थाना प्रभारी, दरौंदा

क्या है मामला: यह मामला दरौंदा प्रखंड स्थित गोरख प्रसाद प्राइवेट आईटीआई परीक्षा केंद्र (सेंटर कोड– 9243) का बताया जा रहा है. वीडियो में परीक्षा कक्ष के अंदर का दृश्य दिखाई दिखाया गया, जहां छात्र परीक्षा देते नजर आ रहे हैं. परीक्षा जैसे संवेदनशील माहौल में फेसबुक लाइव किए जाने से परीक्षा की गोपनीयता और नियमों के पालन पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा.

सेंटर में कैसे पहुंचा मोबाइल?: बिहार बोर्ड के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है. ऐसे में फिर मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा? क्या जांच के दौरान लापरवाही बरती गई या फिर जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई? इन तमाम बिंदुओं पर अब प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा रही है.