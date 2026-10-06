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डॉक्टर से 25 लाख की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया

रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: पश्चिम विहार ईस्ट थाना पुलिस और आउटर जिला स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने एक वरिष्ठ डॉक्टर से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 35 वर्षीय हिमांशु जैन निवासी पूठ ग्राम सभा, दिल्ली के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने डॉक्टर को धमकी देते हुए खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था. पुलिस ने उसके पास से रंगदारी के लिए इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम कार्ड के अलावा वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद की है.