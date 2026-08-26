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अग्निवीर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को झांसा देकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज और मोहर बरामद

एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम की सूचना पर थाना कैंट और एसओजी की संयुक्त टीम ने लखनऊ निवासी राजेश तिवारी को गिरफ्तार है. आरोप है कि वह अग्निवीर परीक्षा में अनफिट अभ्यर्थियों को फिट कराने का झांसा देकर ठगी किया करता था. आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है.

बरेली : जिले में कैंट पुलिस ने फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेज तथा मोहर का प्रयोग कर अग्निवीर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी खुद को सेना का हवलदार बताता था. पुलिस की जांच में आरोपी के खिलाफ फर्जीवाड़े से जुड़े कई अहम सबूत मिलने की बात सामने आई है.

पुलिस के मुताबिक, 25 अगस्त 2026 को मिलिट्री इंटेलिजेंस को अग्निवीर भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी. इसके बाद कैंट पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने बरेली मिलिट्री अस्पताल के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान राजेश तिवारी (36) निवासी लखनऊ के रूप में हुई है.







पुलिस के मुताबिक, आरोपी अग्निवीर भर्ती के री-मेडिकल में अनफिट अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाता था कि सेना में उसके संपर्क हैं और वह उन्हें दोबारा मेडिकल में पास करा सकता है. इसके लिए वह अभ्यर्थियों को फर्जी सेना संबंधी दस्तावेज, कूटरचित कॉल-अप लेटर, रेफरल फार्म और नकली मोहर दिखाता था. आरोपी पर री-मेडिकल में पास कराने के नाम पर मोटी रकम वसूलने का आरोप है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से पुलिस ने एक फर्जी मोहर, मोबाइल, अभ्यर्थियों का विवरण दर्ज रजिस्टर, रेफरल फार्म और अन्य कूटरचित दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, मोबाइल और दस्तावेजों की जांच में अभ्यर्थियों से जुड़े रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप चैट और बैंक लेन-देन से संबंधित साक्ष्य भी सामने आए हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.







मामले में आरोपी के एक साथी की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस बैंक खातों में हुए लेन-देन और मोबाइल में मिले रिकॉर्ड को खंगालकर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क ने अब तक कितने अभ्यर्थियों को निशाना बनाया और कितनी रकम की ठगी की गई. इस मामले में थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.







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