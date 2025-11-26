ETV Bharat / state

मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के नाम करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार

लखनऊ: मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी प्रेम प्रकाश औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है. अब तक हजारों युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है. पिछले दिनों लखनऊ में ऑफिस खोलकर लोगों से पैसा लिया और फरार हो गया था. इसी मामले में पुलिस ने प्रेम प्रकाश और उसके साथी संतोष को गिरफ्तार किया है. डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया इनके पास से फर्जी आधार कार्ड सहित कई फर्जी डॉक्यूमेंट और 5 लाख रुपए बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी प्रेम प्रकाश बेहद शातिर अपराधी है. यह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है. कैसे बनाता था शिकार: ऐसे लोगों की तलाश करता था, जिन्हें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया है. कई बार प्रयासों में निराश होने के बाद जो युवक इसके संपर्क में आते थे, उन्हें यह अच्छे संस्थानों में दाखिला दिलाने का वादा करता था. डीसीपी क्राइम ने बताया कि वह युवाओं को संस्थानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें उपलब्ध कराता था. युवाओं को विश्वास में लेने के बाद यह उनसे पैसे की डिमांड करता था. इस क्राइम के लिए कई फर्जी बैंक खाते बनाए थे, जिनमें लोगों से पैसे लेता था. डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित. (Video Credit: ETV Bharat)