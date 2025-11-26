ETV Bharat / state

मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के नाम करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार

डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया इनके पास से फर्जी आधार कार्ड सहित कई फर्जी डॉक्यूमेंट और 5 लाख रुपए बरामद किए हैं.

करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार.
करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी प्रेम प्रकाश औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है. अब तक हजारों युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है. पिछले दिनों लखनऊ में ऑफिस खोलकर लोगों से पैसा लिया और फरार हो गया था. इसी मामले में पुलिस ने प्रेम प्रकाश और उसके साथी संतोष को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया इनके पास से फर्जी आधार कार्ड सहित कई फर्जी डॉक्यूमेंट और 5 लाख रुपए बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी प्रेम प्रकाश बेहद शातिर अपराधी है. यह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है.

कैसे बनाता था शिकार: ऐसे लोगों की तलाश करता था, जिन्हें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया है. कई बार प्रयासों में निराश होने के बाद जो युवक इसके संपर्क में आते थे, उन्हें यह अच्छे संस्थानों में दाखिला दिलाने का वादा करता था.

डीसीपी क्राइम ने बताया कि वह युवाओं को संस्थानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें उपलब्ध कराता था. युवाओं को विश्वास में लेने के बाद यह उनसे पैसे की डिमांड करता था. इस क्राइम के लिए कई फर्जी बैंक खाते बनाए थे, जिनमें लोगों से पैसे लेता था.

डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित. (Video Credit: ETV Bharat)

फर्जी बैंक खाते खोले: यह सारी डीलिंग सोशल मीडिया पर होती थी. खाते में पैसा आने के बाद वह गायब हो जाता था. इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं कई राज्यों में इसने लोगों को शिकार बनाया. हर राज्य में यह अपनी अलग पहचान बनाता था.

डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि ठगी के लिए इसने यूपी सहि कई राज्यों में फर्जी अकाउंट खोले हैं. इसमें पैसा मंगाने के बाद पैसे खर्च कर देता था और अकाउंट भी बंद कर देता था. डीसीपी ने बताया कि प्रेम प्रकाश अय्याश किस्म का व्यक्ति है.

ठगी से ऐश की जिंदगी: इसने करोड़ों की ठगी की है. बिहार में आलीशान मकान बनाया है. महंगे होटलों में ठहरता है. 7 बार विदेश यात्रा भी कर चुका है. 2 लाख के चश्मे पहनता है. इसके पास से पासपोर्ट और अय्याशी के सबूत मिले हैं. प्रेम प्रकाश ने ज्यादातर कमाई अय्याशी में ही खर्च किया है.

डेटिंग एप से जुटाता था लड़कियों के नंबर: डीसीपी क्राइम ने बताया कि आरोपी टैंगो नाम की एक डेटिंग एप पर सक्रिय था. यहां से लड़कियों के नंबर जुटाता था. इसके बाद उन्हें अपने जाल में फांसता था. इसने ऑनलाइन डेटिंग एप की मदद से कई लड़कियों को अपने संपर्क में लिया और उनको पैसे के दम पर विदेश की सैर भी कराता था.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में बिजली संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन; समस्याएं नहीं सुलझी तो बड़े आंदोलन की चेतावनी

TAGGED:

MAN ARRESTED FOR CHEATING LUCKNOW
DATING APP GIRL NUMBER CHEATING
CHEATER ARRESTED COLLEGE ADMISSION
COLLEGE ADMISSION CHEATING CASE LKO
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.