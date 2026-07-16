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बाजपुर में दिल्ली से आई नशा मुक्ति की टीम पर तलवार से हमला, एक सदस्य की मौत, आरोपी गिरफ्तार

नशा मुक्ति केंद्र की टीम पर तलवार से हमला: दरअसल, उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर के मुंडिया पिस्तौर गांव में दिल्ली से पहुंची एक नशा मुक्ति केंद्र की टीम पर कथित तौर पर तलवार से हमला कर दिया गया. इस हमले में टीम के एक सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के बाजपुर से एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां दिल्ली से एक युवक को नशा मुक्ति केंद्र ले जाने पहुंची टीम पर युवक ने तलवार से हमला कर दिया. इस हमले में टीम के एक सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र की टीम मुंडिया पिस्तौर निवासी नशे के आदी युवक यशदीप सिंह संधू को उपचार के लिए अपने साथ ले जाने पहुंची थी. बताया जा रहा है कि टीम परिजनों की सहमति से युवक को केंद्र ले जाने की प्रक्रिया कर रही थी. इसी दौरान युवक अचानक आक्रामक हो गया और उसने धारदार तलवार से टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया.

हमले में मौके पर ही मौत: हमला इतना तेज और अचानक था कि टीम के एक सदस्य को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य लोगों में भगदड़ मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया.

आरोपी युवक गिरफ्तार: पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी कब्जे में लेने की कार्रवाई की गई. पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.

"दिल्ली से आई नशा मुक्ति केंद्र की टीम एक युवक को उपचार के लिए ले जाने पहुंची थी. इसी दौरान युवक ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे टीम के एक सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई."-स्वप्न किशोर, एसपी काशीपुर

"आरोपी के खिलाफ हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा."-स्वप्न किशोर, एसपी काशीपुर

फिलहाल, पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है. ये भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय मौजूद अन्य लोगों के बयान क्या हैं और हमला किन परिस्थितियों में हुआ? वहीं, मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

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