सैन्य ठिकानों की जानकारी ISI को भेज रहा था जासूस, WhatsApp इंस्टॉल करने के लिए नंबर-ओटीपी भी देता, 11 दिसंबर तक रिमांड पर

सीआईडी इंटेलिजेंस ने आरोपी प्रकाश उर्फ बादल को को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है.

जासूसी के आरोपी को कोर्ट में किया पेश.
जासूसी के आरोपी को कोर्ट में किया पेश. (फोटो सोर्स- ईटीवी भारत.)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 4:22 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 4:29 PM IST

जयपुर : सीआईडी इंटेलिजेंस, राजस्थान ने पंजाब के फिरोजपुर निवासी प्रकाश उर्फ बादल को साधुवाली सैन्य ठिकाने (श्रीगंगानगर) के पास से पकड़ा था. मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया और इंटेलिजेंस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने उसे 11 दिसंबर तक रिमांड पर सौंपा है. अब उससे गहनता से पूछताछ होगी. इसके साथ ही उससे उन इलाकों की भी तस्दीक करवाई जाएगी, जहां से जुड़ी गोपनीय जानकारी उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई.

स्पेशल पीपी (सीआईडी इंटेलिजेंस) सुदेश सतवान ने बताया कि प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि उसने गोपनीय जानकारी के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के नाम से जारी मोबाइल नंबर भी पाकिस्तानी हैंडलर्स को मुहैया करवाता. इन नंबरों से वाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए ओटीपी बताता. भारतीय नंबरों से वाट्सएप का उपयोग पाकिस्तानी हैंडलर्स जासूसी और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में किया जाता. गोपनीय जानकारी और भारतीय नंबर मुहैया करवाने के बदले आरोपी को धनराशि मिलती थी.

सुदेश सतवान, स्पेशल पीपी, सीआईडी इंटेलिजेंस. (सोर्स- ईटीवी भारत.)

पाकिस्तानी एजेंट्स से मिल रही थी धनराशि : उन्होंने बताया, आरोपी की लंबे समय से सीआईडी इंटेलिजेंस निगरानी कर रही थी. आरोपी को साधुवाली के पास से हिरासत में लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ और मोबाइल के तकनीकी विश्लेषण में आरोपी के मोबाइल में पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सैन्य क्षेत्रों की लोकेशन, कॉर्डिनेट्स, संदिग्ध दस्तावेज, सेना के नए प्रोजेक्ट्स की फोटो मिली हैं. उसके खाते में पाकिस्तानी एजेंट्स से डिजिटली रुपए का ट्रांजेक्शन होने की बात भी सामने आई है.

आरोपी की बैंक डिटेल खंगाल रही एजेंसी : उन्होंने बताया कि आरोपी का बैंक में अकाउंट है, जिसकी डिटेल मुहैया करवाने को कहा गया है. आरोपी शातिर जासूस है और उसके खिलाफ पहले भी केस दर्ज हैं, जिनके बारे में रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है. वह पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है. पूछताछ में आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि वह आईएसआई के एजेंट्स से लगातार संपर्क में था.

पाकिस्तानी एजेंट्स से लगातार मिल रहे इंस्ट्रक्शन : इसका एक टास्क यह भी था कि यह पाकिस्तानी एजेंट्स को भारतीय नंबर देता, जिनसे वे वहां वाट्सएप इंस्टॉल करते. इसके लिए उन्हें ओटीपी भी शेयर करता था. इन नंबरों से पाकिस्तानी एजेंट्स जासूसी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे. वह सेना के मूवमेंट, सेना की गतिविधि, टैंक, युद्धाभ्यास के क्षेत्र के फोटो आईएसआई एजेंट्स तक पहुंचा रहा था. देश के कई संवेदनशील दस्तावेज भी उसने साझा किए हैं. उसने पाकिस्तानी एजेंट्स के नंबर अपने मोबाइल में बाबाजी, विरजी, बालावीरजी के नाम से सेव कर रखे थे. इन्हीं नंबर से इसके पास निर्देश आते थे और उसी के आधार पर यह जानकारी साझा करता था.

