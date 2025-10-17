ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

भड़काऊ बयान देने वाला सोनू फौजदार नदबई से गिरफ्तार.

आरोपी सोनू फौजदार गिरफ्तार
आरोपी सोनू फौजदार गिरफ्तार (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
भरतपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह पर अभद्र टिप्पणी और गाली-गलौज करने वाले सुनील कुमार उर्फ सोनू फौजदार को नदबई थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर न केवल विश्वेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी चोट पहुंचाने का प्रयास किया. वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया.

थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने, अभद्र टिप्पणी करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ने जानबूझकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लाइव किया, जिससे पूर्व मंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश की गई.

घटना 15 अक्टूबर की है, जब खेड़ा निवासी सुनील कुमार उर्फ सोनू फौजदार ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया. लाइव के दौरान उसने कई अभद्र टिप्पणियां कीं और समुदाय विशेष को लेकर ऐसे शब्द कहे, जिनसे सामाजिक वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी.

पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उच्चैन रामगोपाल मीना और नदबई वृत्ताधिकारी अमरसिंह राठौड़ की देखरेख में थानाधिकारी नदबई बृजेंद्र सिंह ने विशेष टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है और तकनीकी जांच साइबर सेल को सौंप दी है. अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अभद्र या भड़काऊ पोस्ट करने से बचें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

