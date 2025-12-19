ETV Bharat / state

राजधानी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस के शिकंजे में आरोपी

रांचीः राजधानी रांची में एक नाबालिग लड़की के साथ एक सेना के जवान ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. पूरी वारदात रांची के टाटीसिल्वे स्टेशन के पास का है. पुलिस के द्वारा आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस के द्वारा प्रेस रिलीज के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, रांची रेल थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन टाटीसिल्वे में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है. पीड़िता के अनुसार 17 दिसंबर को वह घर से निकली थी और 18 दिसंबर की रात टाटीसिल्वे स्टेशन पर रांची जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी.

इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बहला‑फुसलाकर उसे पास के सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की चीख‐पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोग जुटे, तब तक आरोपी फरार होने की कोशिश करने लगा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, इस दौरान आरोपी को चोट भी आई. पूछताछ में आरोपी की पहचान अजित सिंह (उम्र लगभग 40 वर्ष, सा० साहूर, थाना- सैनी, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है.

एफआईआर हुआ दर्ज