राजधानी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस के शिकंजे में आरोपी

रांची में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

man arrested accused of molesting minor girl in Ranchi
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 19, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
रांचीः राजधानी रांची में एक नाबालिग लड़की के साथ एक सेना के जवान ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. पूरी वारदात रांची के टाटीसिल्वे स्टेशन के पास का है. पुलिस के द्वारा आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस के द्वारा प्रेस रिलीज के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, रांची रेल थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन टाटीसिल्वे में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है. पीड़िता के अनुसार 17 दिसंबर को वह घर से निकली थी और 18 दिसंबर की रात टाटीसिल्वे स्टेशन पर रांची जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी.

इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बहला‑फुसलाकर उसे पास के सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की चीख‐पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोग जुटे, तब तक आरोपी फरार होने की कोशिश करने लगा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, इस दौरान आरोपी को चोट भी आई. पूछताछ में आरोपी की पहचान अजित सिंह (उम्र लगभग 40 वर्ष, सा० साहूर, थाना- सैनी, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है.

एफआईआर हुआ दर्ज

रांची पुलिस के अनुसार पीड़िता के बयान के आधार पर रेल थाना रांची में कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और न्यायालय के समक्ष उसका विधि अनुसार बयान दर्ज कराया जाएगा. पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आज 19 दिसंबर 2025 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

