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थ्रेसर में फंसा युवक का हाथ, कोहनी तक हुआ क्षतिग्रस्त, मशीन से निकालते ही हाथ के हुए टुकड़े

घायल को पहले रामगढ़ इलाज के लिए ले जाया गया. यहां से उसे अलवर रेफर किया गया. अलवर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया.

Injured person in ambulance
एंबुलेंस में घायल व्यक्ति (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 7:52 PM IST

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अलवर: जिले के खिलौरा गांव में थ्रेसर मशीन से गेहूं निकलवाते समय एक युवक के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में युवक का हाथ थ्रेसर मशीन में फंसने से कोहनी तक कट गया. घटना के दौरान चीख–पुकार मचने पर मौके पर लोग पहुंचे और मशीन को बंद करवा कर युवक को मशीन से नीचे उतारा. घटना के बाद परिजन घायल को इलाज के लिए रामगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने प्रारंभिक इलाज के बाद उसे अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.

घटना के दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीण राजू ने बताया कि घायल मुकेश (55) शुक्रवार दोपहर को अपने खेत पर थ्रेसर मशीन में गेहूं की पुलिया डालकर गेहूं निकलवा रहा था. इस दौरान गेहूं की पुलियों के साथ मुकेश का हाथ थ्रेसर मशीन में फंस गया. मशीन में हाथ फंसते ही मुकेश की चीख निकल गई. इस दौरान मौके पर खड़े परिजन व स्थानीय ग्रामीणों ने मशीन को बंद करवा कर घायल मुकेश को नीचे उतारा. राजू ने बताया कि थ्रेसर में फंसने से राजू के हाथ के कोहनी तक का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. मशीन से निकलने पर पता लगा कि कटे हाथ के टुकड़े हो गए.

पढ़ें: उदयपुर: थ्रेसर मशीन में दुपट्टा फंसने से 17 वर्षीय छात्रा की दर्दनाक मौत

इलाज के लिए जयपुर किया रेफर: राजू ने बताया कि इस घटना के बाद आनन–फानन में परिजन मुकेश को रामगढ़ जिला अस्पताल उपचार के लिए लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हाथ पर पट्टी बांध उन्हें अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. अलवर जिला अस्पताल में पहुंचने पर चिकित्सकों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया. जिसके बाद परिजन घायल को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए.

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REFERRED TO JAIPUR FOR TREATMENT
MAN INJURED BY THRESHER MACHINE
HAND SHATTERED BY THRESHER
MAN HAND CAUGHT IN THRESHER

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