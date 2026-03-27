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थ्रेसर में फंसा युवक का हाथ, कोहनी तक हुआ क्षतिग्रस्त, मशीन से निकालते ही हाथ के हुए टुकड़े

अलवर: जिले के खिलौरा गांव में थ्रेसर मशीन से गेहूं निकलवाते समय एक युवक के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में युवक का हाथ थ्रेसर मशीन में फंसने से कोहनी तक कट गया. घटना के दौरान चीख–पुकार मचने पर मौके पर लोग पहुंचे और मशीन को बंद करवा कर युवक को मशीन से नीचे उतारा. घटना के बाद परिजन घायल को इलाज के लिए रामगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने प्रारंभिक इलाज के बाद उसे अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.

घटना के दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीण राजू ने बताया कि घायल मुकेश (55) शुक्रवार दोपहर को अपने खेत पर थ्रेसर मशीन में गेहूं की पुलिया डालकर गेहूं निकलवा रहा था. इस दौरान गेहूं की पुलियों के साथ मुकेश का हाथ थ्रेसर मशीन में फंस गया. मशीन में हाथ फंसते ही मुकेश की चीख निकल गई. इस दौरान मौके पर खड़े परिजन व स्थानीय ग्रामीणों ने मशीन को बंद करवा कर घायल मुकेश को नीचे उतारा. राजू ने बताया कि थ्रेसर में फंसने से राजू के हाथ के कोहनी तक का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. मशीन से निकलने पर पता लगा कि कटे हाथ के टुकड़े हो गए.