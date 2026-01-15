ETV Bharat / state

गांजा तस्करी करते युवक युवती गिरफ्तार, धमतरी की अर्जुनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है.

GANJA SMUGGLING
गांजा तस्करी करते युवक युवती गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 10:41 PM IST

3 Min Read
धमतरी: अर्जुनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक युवती को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए युवक युवती के पास से पुलिस ने करीब 12 किलो गांजा बरामद किया है. पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है. अर्जुनी पुलिस के मुताबिक दोनों को नगरी मार्ग में तस्करी का करते पकड़ा गया है. गांजा समेत जब्त सामानों की कीमत 4 लाख 43 हजार के करीब बताई जा रही है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.


धमतरी एएसपी शैलेन्द्र पांडेय ने खुलासा करते हुए बताया, एसपी धमतरी के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में थाना अर्जुनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भोयना ग्राम पंचायत के पास (धमतरी–नगरी मार्ग) पर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन किया जा रहा है. सूचना प्राप्त होते ही थाना अर्जुनी पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए तत्काल नाकाबंदी कर प्रभावी कार्रवाई की गई. नाकाबंदी के दौरान दो लोगों को मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. पकड़े गए लोगों में एक लड़का और एक लड़की शामिल हैं. मामले में थाना अर्जुनी द्वारा धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर थाना अर्जुनी द्वारा आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

हमें खबर मिली थी कि दो तस्कर बाइक से नशे का सामान लेकर जा रहे हैं. अर्जुनी पुलिस ने नाकेबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान लोगों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया: शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी


पकड़े गए आरोपियों में तिलेश सिंह ठाकुर, पिता संतोष सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 3, गोपीबंद, पंडरिया जिला कवर्धा का रहने वाला है और पकड़ी गई लड़की जिला कोरबा की रहने वाली है.

4 लाख 43 हजार का सामान जब्त

आरोपियों से 12.538 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 1,25,380 रूपये है. एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 2 लाख 85,000 रूपये है. इसके साथ ही 4 नग मोबाइल फोन भी बरामद किए गए है. गांजा समेत जब्त सामानों की कीमत 4 लाख 43 हजार 880 रूपये है. बरामद किए गये सामान को विधिवत जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि विस्तृत विवेचना जारी है और मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. एएसपी ने कहा कि धमतरी पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगेगा.

संपादक की पसंद

