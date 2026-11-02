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बस्तर में फांसी पर लटके मिले युवक युवती, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जगदलपुर पुलिस कर रही जांच

बस्तर: जगदलपुर के 2 अलग-अलग थाना इलाकों में 1 युवक और 1 युवती की डेड बॉडी मिली है. दोनों शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. युवक युवती के शव फंदे से लटके मिले हैं. युवक का शव बड़ांजी थाना इलाके के टांडपाल जंगल से मिला है. जबकि युवती का शव जगदलपुर गोल बाजार के एक दुकान की छत से मिला है.

युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि युवती के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या किए जाने का शक गहरा रहा है. परिजनों की शिकायत के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की है.

हमें सुबह 11 बजे खबर मिली थी कि युवती की मौत हो गई है और शव छत पर पड़ा है. डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं. कैमरे का सीडीआर भी चेक किया जा रहा है. पीएम रिपोर्ट जब आएगा तो स्थिति और साफ हो जाएगी : लीलाधर राठौर, टीआई कोतवाली

युवती के शरीर पर चोट और नाखून के निशान हमने देखे हैं. हमे शक है कि उसकी हत्या हुई है. हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए. हम दुकान प्रबंधन की कार्यशैली से भी नाराज हैं. समय पर हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया: मृतक युवती के परिजन

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

युवती के परिजनों ने कहा कि युवती के लापता होने के काफी देर बात उन्होने उसकी तलाश शुरू की. युवती के परिजनों का आरोप है कि जिस जगह पर शव मिला वहां पर लगे सीसीटीवी के फुटेज उनको समय पर नहीं दिखाए गए. परिजनों का कहना है कि मृतक युवती कपड़े की दुकान में काम करती थी. परिजनों का कहना है कि 21 अक्टूबर से वो दुकान पर काम कर रही थी. घटना से एक दिन पहले उसका जब कोई अता-पता नहीं चला तब परिजन खोज करते हुए यहां पहुंचे. परिजनों का कहना है कि दुकान प्रबंधन की कार्यशैली ठीक नहीं है. जांच अधिकारी ने परिजनों को भरोसा दिया है कि वो निष्पक्षता के साथ मामले की जांच करेंगे. अगर किसी तरह का अपराध हुआ होगा तो दोषी को पकड़ा जाएगा.