ETV Bharat / state

पलामू में अलग-अलग जगहों से महिला और पुरुष का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

पलामू में अलग-अलग जगहों पर महिला और पुरुष के शव बरामद हुए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Concept Image
प्रतीकात्मक चित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: मेदिनीनगर और तरहसी के इलाके में अलग-अलग घटनाओं में महिला और पुरुष का शव बरामद हुआ है. पलामू पुलिस दोनों ही मामले में छानबीन कर रही है एवं दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दरअसल पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र के मझौली गांव में धान के खेत से जगनारायण यादव नाम के एक शख्स का शव बरामद हुआ.

जगनारायण यादव के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए तरहसी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया है. जगनारायण यादव गुरुवार शाम एक व्यक्ति के खेत में जुताई करने के बाद पैसे लेने चले गए थे. पैसे लेने के बाद वह वापस घर नहीं लौटे और लापता हो गए, फिर शुक्रवार को उनका शव धान के खेत से बरामद हुआ.

पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी. गले में चोट के निशान मिले हैं.: आनंद राम, थाना प्रभारी, तरहसी

इधर, मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में एक नहर से सुमन देवी नाम की एक महिला का शव बरामद हुआ है. सुमन देवी भी गुरुवार शाम से लापता थी जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी थी. शुक्रवार की शाम महिला का शव नहर से बरामद हुआ है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शव बरामद हुआ है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है: ज्योतिलाल रजवार, थाना प्रभारी, मेदिनीनगर टाउन

ये भी पढ़ें- धनबाद में पति-पत्नी और बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

दुमका में 20 वर्षीय युवक का सिर कटा शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

आपसी विवाद में पति ने ली पत्नी की जान, घर में मिला शव!

TAGGED:

MAN AND WOMAN DEAD BODY RECOVERED
महिला और पुरुष का शव बरामद
MAN BODY FOUND IN FIELD
नेहर के पास से महिला का शव बरामद
DEAD BODY RECOVERED IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.