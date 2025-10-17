पलामू में अलग-अलग जगहों से महिला और पुरुष का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस
पलामू में अलग-अलग जगहों पर महिला और पुरुष के शव बरामद हुए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : October 17, 2025 at 8:48 PM IST
पलामू: मेदिनीनगर और तरहसी के इलाके में अलग-अलग घटनाओं में महिला और पुरुष का शव बरामद हुआ है. पलामू पुलिस दोनों ही मामले में छानबीन कर रही है एवं दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दरअसल पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र के मझौली गांव में धान के खेत से जगनारायण यादव नाम के एक शख्स का शव बरामद हुआ.
जगनारायण यादव के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए तरहसी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया है. जगनारायण यादव गुरुवार शाम एक व्यक्ति के खेत में जुताई करने के बाद पैसे लेने चले गए थे. पैसे लेने के बाद वह वापस घर नहीं लौटे और लापता हो गए, फिर शुक्रवार को उनका शव धान के खेत से बरामद हुआ.
पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी. गले में चोट के निशान मिले हैं.: आनंद राम, थाना प्रभारी, तरहसी
इधर, मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में एक नहर से सुमन देवी नाम की एक महिला का शव बरामद हुआ है. सुमन देवी भी गुरुवार शाम से लापता थी जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी थी. शुक्रवार की शाम महिला का शव नहर से बरामद हुआ है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
शव बरामद हुआ है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है: ज्योतिलाल रजवार, थाना प्रभारी, मेदिनीनगर टाउन
