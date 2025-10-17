ETV Bharat / state

पलामू में अलग-अलग जगहों से महिला और पुरुष का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

पलामू: मेदिनीनगर और तरहसी के इलाके में अलग-अलग घटनाओं में महिला और पुरुष का शव बरामद हुआ है. पलामू पुलिस दोनों ही मामले में छानबीन कर रही है एवं दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दरअसल पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र के मझौली गांव में धान के खेत से जगनारायण यादव नाम के एक शख्स का शव बरामद हुआ.

जगनारायण यादव के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए तरहसी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया है. जगनारायण यादव गुरुवार शाम एक व्यक्ति के खेत में जुताई करने के बाद पैसे लेने चले गए थे. पैसे लेने के बाद वह वापस घर नहीं लौटे और लापता हो गए, फिर शुक्रवार को उनका शव धान के खेत से बरामद हुआ.