ETV Bharat / state

कपड़े दिलाने के बहाने 3 वर्षीय बच्चे का किया अपहरण, बेचने की फिराक में थे महिला-पुरुष, दोनों गिरफ्तार

हापुड़ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 दिन में ही बच्चे को सकुशल किया बरामद, माता-पिता के खुशी से छलके आंसू

हापुड़ में किडनैपर गिरफ्तार.
हापुड़ में किडनैपर गिरफ्तार. (Hapur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़ः पुलिस ने बच्चे का अपहरण करने वाली महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बच्चे को बेचने की फिराक में थे. लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा. आरोपियों के कब्जे से बच्चे के साथ एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है. बच्चे को पाकर माता-पिता द्वारा खुशी प्रकट करते हुए पुलिस टीम की प्रशंसा व सरहाना की.

दरअसल, 26 दिसंबर को तीन वर्ष के बच्चे को तहसील चौपाल के पास से गर्म कपड़े दिलाने के बहाने से महिला सहित दो आरोपियों ने बाइक से अपहरण कर लिया था. जब बच्चा काफी देर तक घर नहीं पहुंचा और काफी तलाश के बाद नहीं मिला तो मां ने पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए तो बाइक सवार बच्चे को ले जाते दिखे. इसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई थी.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि 26 दिसंबर को शाम के समय बाइक सवार दो बच्चों को लेकर गए और बाद में एक बच्चे को वापस छोड़ गए थे. 3 साल के बच्चे का अपहरण आरोपियों ने कर लिया था. सूचना मिलते ही पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दो टीम गठित की थी. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है. कोहरा बहुत ज्यादा होने के कारण पहचान करने में 2 दिन का समय लग गया. पुलिस ने मासूम बच्चे को सकुशल बरामद कर दोनों आरोपियों को दिल्ली रोड स्थित नाले से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है. पकड़े गए दोनों आरोपी थाना हाफिजपुर के ग्राम सहानी बड़ौदा निवासी शिवा और थाना बीबीनगर की सटला निवासी बरखा है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह बच्चे को बेचने की फिराक में थे.

इसे भी पढ़ें- फिरोजाबाद जीआरपी ने पकड़ा बच्चा चोर गिरोह; 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार

TAGGED:

CHILD THEFT IN HAPUR
CHILD KIDNAPPED HAPUR
KIDNAPPER ARRESTED IN HAPUR
CHILD THIEF ARRESTED HAPUR
HAPUR CHILD THIEVES ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.