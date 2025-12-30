ETV Bharat / state

कपड़े दिलाने के बहाने 3 वर्षीय बच्चे का किया अपहरण, बेचने की फिराक में थे महिला-पुरुष, दोनों गिरफ्तार

हापुड़ में किडनैपर गिरफ्तार. ( Hapur Police )

हापुड़ः पुलिस ने बच्चे का अपहरण करने वाली महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बच्चे को बेचने की फिराक में थे. लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा. आरोपियों के कब्जे से बच्चे के साथ एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है. बच्चे को पाकर माता-पिता द्वारा खुशी प्रकट करते हुए पुलिस टीम की प्रशंसा व सरहाना की. दरअसल, 26 दिसंबर को तीन वर्ष के बच्चे को तहसील चौपाल के पास से गर्म कपड़े दिलाने के बहाने से महिला सहित दो आरोपियों ने बाइक से अपहरण कर लिया था. जब बच्चा काफी देर तक घर नहीं पहुंचा और काफी तलाश के बाद नहीं मिला तो मां ने पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए तो बाइक सवार बच्चे को ले जाते दिखे. इसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई थी.