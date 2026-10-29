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पत्नी संग मिलकर प्रेमिका को मार डाला, फिर पटरी पर फेंका शव, जम्मू से आया कॉल तो चौंक गए माता-पिता

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

गिरिडीह: जिले की पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है, जिसे पहले आत्महत्या या दुर्घटना समझा जा रहा था. पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने के आरोप में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी सरिया थाना इलाके के बन्धखारो निवासी बिनोद मंडल और उसकी पत्नी सविता देवी हैं. दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि सरिया-बगोदर के एसडीपीओ धनंजय राम ने की है.

शव की खोज और प्रारंभिक जांच