पत्नी संग मिलकर प्रेमिका को मार डाला, फिर पटरी पर फेंका शव, जम्मू से आया कॉल तो चौंक गए माता-पिता
गिरिडीह में एक युवती की लाश पटरी पर मिली. शुरुआत में इसे दुर्घटना समझा जा रहा था, लेकिन जांच के बाद ये हत्या निकली.
Published : October 29, 2026 at 6:04 PM IST
गिरिडीह: जिले की पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है, जिसे पहले आत्महत्या या दुर्घटना समझा जा रहा था. पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने के आरोप में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी सरिया थाना इलाके के बन्धखारो निवासी बिनोद मंडल और उसकी पत्नी सविता देवी हैं. दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि सरिया-बगोदर के एसडीपीओ धनंजय राम ने की है.
शव की खोज और प्रारंभिक जांच
दरअसल 20 सितंबर को चिचाकी स्टेशन के पोल संख्या-335/31 के पास एक अज्ञात महिला का शव रेलवे पटरी के समीप पाया गया था. इसे लेकर गोमो रेल थाना में यूडी कांड अंकित किया गया. रेल पुलिस ने जांच की. मृतका के परिजनों ने भी दुर्घटना पर शक जाहिर किया और फिर रेल पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करते हुए बगोदर थाना को भेजा. बगोदर में 27 अक्टूबर को कांड संख्या 205/26 दर्ज किया गया. एसपी डॉ. बिमल कुमार ने कांड के अनुसंधान को लेकर विशेष टीम का गठन किया. टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतका सरिया थाना अंतर्गत कपिलो निवासी नागेश्वर शर्मा की पुत्री लक्ष्मी कुमारी ही थी. इसके बाद सरिया-बगोदर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने आगे की जांच शुरू की.
बिनोद से था लक्ष्मी का संबंध, डेढ़ लाख बनी हत्या की वजह
एसडीपीओ ने बताया कि छानबीन में यह पता चला कि बन्धखारो निवासी बिनोद मंडल, जो चिचाकी रेलवे स्टेशन पर ही अनुबंध पर काम करता है और टिकट काटता है, 5-7 साल पहले यहीं पर उसकी मुलाकात लक्ष्मी से हुई. इसके बाद से वह लगातार लक्ष्मी कुमारी के साथ संपर्क में था. दोनों में प्रेम हुआ और पढ़ाई से लेकर खाना-खुराकी का खर्च भी बिनोद लक्ष्मी को देता रहता था. इतना ही नहीं, किसी चयन परीक्षा में लक्ष्मी जाती तो बिनोद ही पैसा खर्च कर उसे लाना-जाना करता था.
वर्ष 2026 अप्रैल माह से अगस्त माह तक लक्ष्मी कुमारी पीजी की पढ़ाई के लिए गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इग्नू में नामांकन के लिए आवेदन की थी, जिसका भुगतान बिनोद मंडल के द्वारा किया गया था. इस बीच लक्ष्मी कुमारी के नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया. ऐसे में लक्ष्मी अब आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नामांकन की प्रक्रिया में जुटी. यहां पढ़ाई के लिए डेढ़ (1.5 लाख) लाख जरूरत थी. घर से रुपया नहीं मिलने पर लक्ष्मी ने बिनोद पर पैसे के लिए दबाव बनाया. बिनोद एक साथ इतना पैसा देना नहीं चाहता था, लेकिन लक्ष्मी लगातार दबाव बना रही थी.
बोरे में भरकर लाश को लगाया ठिकाना
दबाव से परेशान बिनोद ने लक्ष्मी की हत्या करने की योजना बना डाली. 19 सितंबर को उसने लक्ष्मी को दोदलों बुलाया. यहीं से लक्ष्मी को बाइक पर बैठाकर सुनसान कमरे में ले गया. यहां लक्ष्मी को विश्वास में लेकर एक बेड पर ही सो गया. रात में अचानक बिनोद उठा और अपने पैरों से गला दबाकर लक्ष्मी की जान ले ली. इसके बाद अपनी पत्नी सविता के साथ शव को बोरे में भरा और लाश को बाइक पर लादकर पटरी पर फेंक दिया. कांड का अनुसंधान करते हुए बिनोद मंडल और उसकी पत्नी सविता की निशानदेही पर शव ले जाने में प्रयोग किये गये सफेद बोरा एवं एक प्लसर मोटरसाइकिल बरामद किया तथा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया.
मृतका के मोबाइल से किया मैसेज, फिर जम्मूतवी में रखा बैग
पूरे मामले को उलझाने के लिए बिनोद ने काफी शातिराना काम किया. दरअसल हत्या के पहले जब 19 की शाम को उसने लक्ष्मी को बुलाया तो उसके मोबाइल को बंद कर दिया. हत्या के बाद जब शव को पटरी के समीप फेंक दिया तब लक्ष्मी के मोबाइल को न सिर्फ ऑन किया बल्कि ‘मैं कहीं जा रही हूं, मैं अब नहीं आऊंगी, मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करना’ मैसेज टाइप कर अपने और लक्ष्मी के पिता के मोबाइल पर भेजा. फिर लक्ष्मी के मोबाइल और बैग को जम्मूतवी एक्सप्रेस में डाल दिया. कुछ दिनों बाद जम्मू से ही लक्ष्मी के मोबाइल से उसके घरवालों को फोन आया कि लक्ष्मी का मोबाइल और बैग यहां है. कहा जा रहा है इस कांड के अनुसंधान में यह मामला भी अहम कड़ी साबित हुआ.
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