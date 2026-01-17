ETV Bharat / state

भैंस को लेकर शाहजहांपुर में महिला की हत्या, आरोपी पति और बेटा फरार

यूपी के शाहजहांपुर में अपने बेटे के साथ मिलकर पत्नी की डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर मौके से फरार हो गया.

MURDER IN SHAHJAHANPUR
शाहजहांपुर में महिला की डंडे से पीट-पीटकर हत्या. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में अपने बेटे के साथ मिलकर पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. भैंस निकालने को लेकर विवाद के बाद हुई हत्या से गांव में दहशत फैल गई.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और बेटा फरार है. उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटना थाना तिलहर क्षेत्र के जोधपुर नवदिया गांव की है. नादिया के रहने वाला महाराज सिंह यादव और उसकी पत्नी माया देवी के बीच में कई सालों से विवाद चल रहा था.

महाराज सिंह यादव अपने बड़े बेटे के साथ रह रहा था. वहीं पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ रह रही थी.

बताया जा रहा है कि भैंस निकालने को लेकर आज महिला का अपने बड़े बेटे से विवाद हो गया. इसके बाद पति ने बड़े बेटे के साथ मिलकर पत्नी पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया. इस पिटाई से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गांव में हुई हत्या के बाद से सनसनी फैल गई.

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और उसका बेटा फरार बताया जा रहा है. पुलिस अब हत्या को लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है.

इस मामले में तिलहर की सीओ ज्योति यादव का कहना है कि आज 17 जनवरी को एक सूचना प्राप्त हुई कि तिलहर थाने की रहने वाले महाराज सिंह यादव और उसका पुत्र तोता राम माया देवी को भैंस निकालने के विवाद हुआ और जमीन के बंटवारे को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था. झगड़े में मारपीट में महिला की मौत हो गई.

मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने केस दर्ज शरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है.

संपादक की पसंद

