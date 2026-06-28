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घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप, युवक को पकड़कर बाल काटे और जूतों की माला पहनाई

घटना शनिवार की है, जिसका वीडियो रविवार को समाने आया है.

शिव थाना
शिव थाना (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 2:26 PM IST

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बाड़मेर : जिले के शिव थाना क्षेत्र में घर में घुसने के आरोप में एक युवक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की घटना सामने आई. इतना ही नहीं युवक की आधी मूंछ व बाल काटने के साथ ही जूते की माला पहना दी गई. इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो संज्ञान में आने के बाद बाड़मेर पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. घटना शनिवार की है, जिसका वीडियो रविवार को समाने आया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि शिव पुलिस थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है. इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को थाने लाया गया. पुलिस ने घर वालों की लिखित शिकायत पर युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. एएसपी ने बताया कि उक्त युवक के बाल काटने के संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो आने की बात पुलिस के संज्ञान में आई है. इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

पढ़ें. शादी से नाराज लोगों ने युवक से की मारपीट, यूरिन पिलाया, जूते की माला पहनाई

शिव थाना क्षेत्र के एक घर मे युवक घुस गया था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसके पकड़ लिया. आरोप है कि युवक को बंधक बनाकर उसके साथ बेहरमी से मारपीट की गई. इतना ही नहीं उसे अपमानित करने के इरादे से उसे जूतों की माला पहनाई गई. इस दौरान वहां मौजूद लोगों में से किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में युवक जमीन पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. उसके गले में जूते की माला डाली हुई है. वीडियो संज्ञान में आने के बाद बाड़मेर पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू करती दी है.

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MAN ASSAULTED SHAVED HEAD
MAN WEAR GARLAND OF SHOES
युवक से मारपीट बाल काटे
MAN ACCUSED OF TRESPASSING

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