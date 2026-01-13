ETV Bharat / state

छपरा रामजानकी मंदिर में चोरी का खुलासा, मोतिहारी से मुख्य आरोपी गिरफ्तार

"ये सभी जेवर रामजानकी मंदिर की राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों से चुराए गए थे. मंदिर प्रबंधन ने इन जेवरों की पहचान की पुष्टि की है. यह बरामदगी पीड़ित मंदिर के लिए बड़ी राहत लेकर आई है." -विनीत कुमार, कल्याणपुर थानाध्यक्ष, मोतिहारी

जेवरात बरामद: आरोपी को देखते ही पुलिस को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ. तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में जेवरात और अन्य सामान बरामद हुए. इनमें दो चांदी की पायल, दो चांदी की बिछिया, दो चांदी के हाथ के कंगन, एक सोने जैसी दिखने वाली अंगूठी, एक जोड़ी कान की बाली शामिल हैं. एक कीपैड मोबाइल फोन और अन्य सामान भी जब्त किया गया.

5 जनवरी को हुई थी चोरी: बता दें कि 5 जनवरी को मंदिर में चोरी हुई थी. कल्याणपुर थानाध्यक्ष विनीत कुमार ने बताया कि खटोलवा गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति छिपा हुआ था. सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की. कार्रवाई में मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के निवासी राजन कुमार को हिरासत में लिया गया.

आरोपी ने कबूला जुर्म: थानाध्यक्ष विनीत कुमार ने बताया कि पूछताछ में राजन कुमार ने बताया कि 5 जनवरी की रात को वह मसरख थाना क्षेत्र के रामजानकी मंदिर में घुसा था. मंदिर के गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और राम, लक्ष्मण व सीता की मूर्तियों से जेवरात निकाल लिए.

"आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के तरीके का भी ब्योरा दिया. पहले से इस तरह की चोरियों में लिप्त रहा है. पूछताछ जारी है, जिसमें उसके साथी अपराधियों के नाम भी सामने आ सकते हैं." -विनीत कुमार, कल्याणपुर थानाध्यक्ष, मोतिहारी

कल्याणपुर थानाध्यक्ष विनीत कुमार (ETV Bharat)

कार्रवाई के बाद मोतिहारी पुलिस ने तुरंत इस मामले की सूचना छपरा के मसरख थाना को दे दी. आरोपी के आपराधिक इतिहास की गहन जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि राजन अकेला नहीं था. आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मसरख पुलिस के हवाले करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने से पहले सभी पहलुओं की पड़ताल होगी.

मंदिर चोरी की बढ़ती घटनाएं: बिहार में हाल के वर्षों में मंदिरों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं. आस्था के केंद्रों पर हमले न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा पर सवाल भी खड़े करते हैं. रामजानकी मंदिर जैसी प्राचीन धरोहरों से चोरी भक्तों के बीच आक्रोश पैदा करती है.

ये भी पढ़ें: