70 लाख की चोरी का खुलासा, नशे की आदत से मजबूर है आरोपी

बीकानेर: शहर के कोचरों के चौक में 70 लाख रुपए के गहने और नकदी की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी नशे की लत के चलते इस अपराध में संलिप्त हुआ. उस पर पहले भी 20 से अधिक मामले दर्ज हैं. पूछताछ के दौरान पुलिस ने अधिकांश माल बरामद कर लिया है. साथ ही पुलिस का फोकस अब नशे की इस सप्लाई चेन को तोड़ने पर है.

सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि आरोपी सुरेश सिंह उर्फ सूर्या निवासी नोखा चोरी का आदतन आरोपी है. नशे की आदत के चलते वह चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है. उन्होंने बताया कि गोपनीय सूचना और तकनीकी के माध्यम से इस घटना का पर्दाफाश किया गया. घटना के बाद एक सप्ताह में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया. रिमांड के दौरान उससे पूछताछ में चोरी किए गए करीब 60 लाख रुपए के आभूषण बरामद कर दिए गए. वहीं 3 लाख 40 हजार रुपए नकदी भी बरामद किए गए. हालांकि नकदी की चोरी करीब 10 लाख रुपए की थी.

