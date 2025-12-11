70 लाख की चोरी का खुलासा, नशे की आदत से मजबूर है आरोपी
आरोपी ने घर की जिस अलमारी से चोरी की, उसमें इतनी मात्रा में गहने और नकदी होगी, इसका उसे भी आभास नहीं था.
Published : December 11, 2025 at 2:33 PM IST
बीकानेर: शहर के कोचरों के चौक में 70 लाख रुपए के गहने और नकदी की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी नशे की लत के चलते इस अपराध में संलिप्त हुआ. उस पर पहले भी 20 से अधिक मामले दर्ज हैं. पूछताछ के दौरान पुलिस ने अधिकांश माल बरामद कर लिया है. साथ ही पुलिस का फोकस अब नशे की इस सप्लाई चेन को तोड़ने पर है.
सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि आरोपी सुरेश सिंह उर्फ सूर्या निवासी नोखा चोरी का आदतन आरोपी है. नशे की आदत के चलते वह चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है. उन्होंने बताया कि गोपनीय सूचना और तकनीकी के माध्यम से इस घटना का पर्दाफाश किया गया. घटना के बाद एक सप्ताह में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया. रिमांड के दौरान उससे पूछताछ में चोरी किए गए करीब 60 लाख रुपए के आभूषण बरामद कर दिए गए. वहीं 3 लाख 40 हजार रुपए नकदी भी बरामद किए गए. हालांकि नकदी की चोरी करीब 10 लाख रुपए की थी.
पढ़ें: चलती ट्रेन में बड़ी चोरी: 21 लाख रुपए और 35 तोला चांदी गायब, रेलवे सुरक्षा पर सवाल
कोतवाली थाना अधिकारी सविता डाल ने बताया कि आरोपी चोरी की नीयत से घर में घुसा था, लेकिन जिस अलमारी में उसने चोरी की, उसमें इतनी मात्रा में गहने और नगदी होगी, इसका उसे भी आभास नहीं था.
पुलिस की तत्परता आई काम: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि इस पूरे मामले में कोतवाली और कोटगेट थाने की टीम की तत्परता काम आई और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की. उन्होंने माना कि नशे की लत के चलते यह घटना हुई है और पुलिस अब नशे के नेक्सस को तोड़ने के लिए सप्लायर और पेडलर पर शिकंजा कसने का काम करेगी.