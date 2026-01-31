ETV Bharat / state

सिर्फ एक की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं; कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी को किया बरी

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान एक स्कूल में आग लगाने के आरोपी को बरी कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने कहा कि आरोपी की पहचान करने वाले एकमात्र गवाह के बयान भरोसे के काबिल नहीं है. कोर्ट ने आरोपी फैजान को बरी करने का आदेश दिया. फैजान पर आरोप था कि उसने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान बृजपुरी रोड स्थित अरुण मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आग लगाने वाली भीड़ का हिस्सा था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक करीब दो सौ दंगाईयों की भीड़ स्कूल के अंदर जबरन दाखिल हो गए और वाहन और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और स्कूल भवन को आग के हवाले कर दिया. कोर्ट ने फैजान को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया। घटना 25 फरवरी 2020 की है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक स्कूल को आग लगाने की वजह से एक करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है.