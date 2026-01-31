ETV Bharat / state

सिर्फ एक की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं; कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी को किया बरी

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की गवाही में गंभीर विरोधाभास है.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (File Photo)
नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान एक स्कूल में आग लगाने के आरोपी को बरी कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने कहा कि आरोपी की पहचान करने वाले एकमात्र गवाह के बयान भरोसे के काबिल नहीं है. कोर्ट ने आरोपी फैजान को बरी करने का आदेश दिया. फैजान पर आरोप था कि उसने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान बृजपुरी रोड स्थित अरुण मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आग लगाने वाली भीड़ का हिस्सा था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक करीब दो सौ दंगाईयों की भीड़ स्कूल के अंदर जबरन दाखिल हो गए और वाहन और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और स्कूल भवन को आग के हवाले कर दिया. कोर्ट ने फैजान को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया। घटना 25 फरवरी 2020 की है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक स्कूल को आग लगाने की वजह से एक करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी की पहचान करने वाला अभियोजन पक्ष का एकमात्र गवाह कांस्टेबल पीयुष था। कांस्टेबल पीयुष के बयान को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है. इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें दो आरोपियों को कोर्ट 2025 में ही बरी कर चुका है. कोर्ट ने 2022 में फैजान को भगोड़ा घोषित कर दिया था. जिसके बाद फैजान के खिलाफ अलग से ट्रायल चला. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

