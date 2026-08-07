नानकमत्ता में लूट और अप्राकृतिक कृत्य का आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
आरोपी और उसके साथियों ने 5 अगस्त को नानकसागर डैम क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट कर उसका पर्स और नकदी लूटी, अप्राकृतिक कृत्य किया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 7, 2026 at 10:45 AM IST
खटीमा: नानकसागर डैम क्षेत्र में युवक के साथ लूट, मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य के सनसनीखेज मामले में उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्य आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया. एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, लूटा गया पर्स, नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है.
लूटकांड और अप्राकृति कृत्य का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार: पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने फायरिंग की, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय भेजा गया. पूरे मामले के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 06अगस्त 2026 की रात प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक के नेतृत्व में नानकमत्ता के वांछित आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी बेरीघाट, खटीमा की तलाश में चेकिंग एवं गश्त कर रही थी.
पुलिस मुठभेड़— Udham Singh Nagar Police Uttarakhand (@UdhamSNagarPol) August 7, 2026
🔶 एसएसपी अजय गणपति का अपराधियों के विरुद्ध सख्त रुख — युवक के साथ लूट ,मारपीट व अप्राकृतिक कृत्य करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, तमंचा बरामद #UKPoliceStrikeOnCrime #udhamsinghnagarpolice pic.twitter.com/Bu94IopM6e
आरोपी ने पुलिस टीम पर की फायरिंग: पुलिस के अनुसार मच्छीझाला के समीप डैम बंधे पर संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया. संदिग्ध ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और फरार होने लगा. पुलिस ने पीछा करते हुए करीब दो किलोमीटर आगे गलाबाग रोड के कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की. इस दौरान मोटरसाइकिल फिसलने के बाद आरोपी पैदल भागा और झाड़ियों की आड़ लेकर दोबारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की.
चेतावनी के बावजूद फायरिंग करने के बाद पुलिस ने चलाई गोली: बार-बार आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद आरोपी लगातार फायरिंग करता रहा. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में नियमानुसार जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.
पूछताछ में कबूला अपराध: पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों दीपक सिंह निवासी झनकट तथा मनोज भाटिया निवासी बानूसी के साथ मिलकर 05 अगस्त 2026 को नानकसागर डैम क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट कर उसका पर्स और नकदी लूटी थी. उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था. घटना के बाद से वह पुलिस से बचने के लिए फरार चल रहा था. पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल दोनों अन्य आरोपी दीपक सिंह और मनोज भाटिया को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
बरामद सामान
- एक अवैध तमंचा (.315 बोर)
- एक खोखा कारतूस (.315 बोर)
- एक जिंदा कारतूस (.315 बोर)
- लूटा गया भूरे रंग का पर्स
- ₹1,220 भारतीय मुद्रा
- ₹30 नेपाली मुद्रा
- एक एक्सिस बैंक एटीएम कार्ड
- मोबाइल खरीद का बिल
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट)
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी हैं. वहीं इस मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक, उपनिरीक्षक राजेन्द्र पंत, उपनिरीक्षक मनोज जोशी, हेड कांस्टेबल रघुनाथ गोस्वामी, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल मोहम्मद इमरान, कांस्टेबल नवीन जोशी तथा चालक कांस्टेबल नरेन्द्र बोरा शामिल रहे.
एसएसपी अजय गणपति का ने बताया कि-
अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का सख्त रुख है. युवक के साथ लूट, मारपीट व अप्राकृतिक कृत्य करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. तमंचा बरामद किया गया है.-अजय गणपति, एसएसपी-
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