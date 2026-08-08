ETV Bharat / state

धर्म परिवर्तन के आरोप: अनूपगढ़ में प्रार्थना सभा में जाने पर 50 हजार का प्रलोभन...बारां में एक जने को थाने ले गए लोग, जांच जारी

बारां/अनूपगढ़ : बारां शहर में धर्म परिवर्तन के आरोप से जुड़ा मामला सामने आया है. हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शनिवार को एक व्यक्ति को कोतवाली थाने लेकर पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने इसे चारमूर्ति चौराहे से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़ना बताया. कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.उधर, श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ की नई धान मंडी क्षेत्र में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने के आरोप और इससे संबंधित केस से मामला गरमा गया है.

बारां कोतवाली थानाधिकारी हीरालाल पूनिया ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की जा रही है. जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के बयान लेने और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि धर्म परिवर्तन के आरोप सही हैं या मामला किसी अन्य विवाद से जुड़ा हुआ है.

पढ़ें:धर्म परिवर्तन का आरोप : दिल्ली से आकर अलवर में करता था प्रार्थना सभा, जानिए पूरा मामला

जांच कर रही पुलिस: बारां शहर के चारमूर्ति चौराहे पर हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़ा. इसके बाद कार्यकर्ता उसे लेकर कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत की. मामले को लेकर थाने में काफी देर पूछताछ और चर्चा हुई. पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में मौके पर क्या गतिविधियां चल रही थीं और लगाए आरोपों में कितनी सच्चाई है?. वहीं, हिंदू संगठन के पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में मध्यप्रदेश के गुना में धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज हुआ था.