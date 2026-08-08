धर्म परिवर्तन के आरोप: अनूपगढ़ में प्रार्थना सभा में जाने पर 50 हजार का प्रलोभन...बारां में एक जने को थाने ले गए लोग, जांच जारी
श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में मामला दर्ज और एक जना पाबंद. वहीं बारां में पुलिस कर रही मामले की जांच.
Published : August 8, 2026 at 3:34 PM IST
बारां/अनूपगढ़ : बारां शहर में धर्म परिवर्तन के आरोप से जुड़ा मामला सामने आया है. हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शनिवार को एक व्यक्ति को कोतवाली थाने लेकर पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने इसे चारमूर्ति चौराहे से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़ना बताया. कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.उधर, श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ की नई धान मंडी क्षेत्र में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने के आरोप और इससे संबंधित केस से मामला गरमा गया है.
बारां कोतवाली थानाधिकारी हीरालाल पूनिया ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की जा रही है. जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के बयान लेने और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि धर्म परिवर्तन के आरोप सही हैं या मामला किसी अन्य विवाद से जुड़ा हुआ है.
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जांच कर रही पुलिस: बारां शहर के चारमूर्ति चौराहे पर हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़ा. इसके बाद कार्यकर्ता उसे लेकर कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत की. मामले को लेकर थाने में काफी देर पूछताछ और चर्चा हुई. पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में मौके पर क्या गतिविधियां चल रही थीं और लगाए आरोपों में कितनी सच्चाई है?. वहीं, हिंदू संगठन के पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में मध्यप्रदेश के गुना में धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज हुआ था.
अनूपगढ़ में मामला दर्ज: उधर, अनूपगढ़ की नई धान मंडी में कथित धर्म परिवर्तन के लिए पैसों का प्रलोभन देने के आरोपों से मामला गरमा गया है. 5 पी निवासी सुरजीत पुत्र श्यामलाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने गौरीशंकर सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. परिवादी ने आरोप लगाया, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए आर्थिक लालच दिया जा रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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प्रार्थना सभा में जाने पर प्रलोभन: परिवादी ने अनूपगढ़ पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 7 जुलाई को वह मित्र राकेश भांभू से मिलने नई धान मंडी गया, जहां गौरीशंकर प्रचार सामग्री बांट रहा था. परिवादी ने आरोप लगाया कि इस गतिविधि में अन्य लोग जुड़े हुए हैं. रिपोर्ट में कुछ अन्य व्यक्तियों पर भी क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायतकर्ता ने पुलिस से प्रचार सामग्री, सदस्यता पहचान पत्र और कथित तौर पर आर्थिक लेन-देन से जुड़े बैंक खातों की जांच करने की मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई सुरेंद्र बिश्नोई को सौंपी. एसआई रामकेश मीणा ने बताया कि गौरीशंकर को पाबंद किया था. शनिवार को उसे उपखंड मजिस्ट्रेट से जमानत मिल गई. मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारी की जाएगी.
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