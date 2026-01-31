ETV Bharat / state

हापुड़ में दलित बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

हापुड़/अमरोहा: यूपी के हापुड़ और अमरोहा की पुलिस ने दुष्कर्म और लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस दोनों मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

हापुड़ के योगीराज में एक व्यक्ति ने घर से निकलकर जा रही एक नाबालिग दलित बच्ची को अपने घर में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, फिर मौके से फरार हो गया. जब मासूम रोते हुए बदहवास हालत में घर पहुंची, तो परिजनों के पूछने पर मासूम ने पूरी बात बताई. परिजनों ने मासूम को थाने ले ले गई, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इस दौरान सूचना पर पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.



पुलिस के मुताबिक, के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया. उसने कहा कि नाबालिक बेटी के साथ आदिल नाम के तीन बच्चों के पिता ने घर में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई थी.

धौलाना पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी. इस दौरान पीपलेडा से भूडगढ़ी जाने वाले रास्ते पर आरोपी आदिल नजर आया. रोके जाने पर आरोपी आदिल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से आरोपी आदिल को गली, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है.

थाना धौलाना के सीओ अनीता चौहान ने बताया कि नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर लिया गया है. आरोपी आदिल पुत्र जाकिर निवासी गाजियाबाद कर रहने वाला है. मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.