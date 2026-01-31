ETV Bharat / state

हापुड़ में दलित बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

अमरोहा पुलिस ने भी तीन आरोपियों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

हापुड़/अमरोहा में पुलिस ने चार आरोपी को किया गिरफ्तार
हापुड़/अमरोहा में पुलिस ने चार आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 11:05 AM IST

हापुड़/अमरोहा: यूपी के हापुड़ और अमरोहा की पुलिस ने दुष्कर्म और लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस दोनों मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

हापुड़ के योगीराज में एक व्यक्ति ने घर से निकलकर जा रही एक नाबालिग दलित बच्ची को अपने घर में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, फिर मौके से फरार हो गया. जब मासूम रोते हुए बदहवास हालत में घर पहुंची, तो परिजनों के पूछने पर मासूम ने पूरी बात बताई. परिजनों ने मासूम को थाने ले ले गई, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इस दौरान सूचना पर पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक, के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया. उसने कहा कि नाबालिक बेटी के साथ आदिल नाम के तीन बच्चों के पिता ने घर में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई थी.

धौलाना पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी. इस दौरान पीपलेडा से भूडगढ़ी जाने वाले रास्ते पर आरोपी आदिल नजर आया. रोके जाने पर आरोपी आदिल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से आरोपी आदिल को गली, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है.

थाना धौलाना के सीओ अनीता चौहान ने बताया कि नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर लिया गया है. आरोपी आदिल पुत्र जाकिर निवासी गाजियाबाद कर रहने वाला है. मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

अमरोहा में तीन आरोपी गिरफ्तार: अमरोहा के थाना गजरौला पुलिस ने शहर में झपट्टा मारकर कुंडल छिनने वाले तीन छिनैती आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान साहिल पुत्र इसरार निवासी ग्राम सिहाली जागीर थाना हसनपुर, अदनान पुत्र निजाम निवासी थाना हसनपुर और सुनार यूनुस पुत्र अय्यूब अली निवासी मोहल्ला लालबाग थाना हसनपुर के रूप में हुई है.

अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया है कि थाना गजरौला में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने एक महिला के कान का कुंडल झपट्टा मारकर छीन लिया है. इसके बाद पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दो मुख्य आरोपी साहिल और अदनान की पहचान की. इसके बाद गजरौला पुलिस ने भानपुर पुल के पास से साहिल और अदनान के साथ चोरी के सामान खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया.

