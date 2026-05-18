ETV Bharat / state

विदेश गए भतीजे की पत्नी से चाचा ने किया दुष्कर्म, आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. अपने ही भतीजे की पत्नी से चाचा सुसर ने दुष्कर्म किया. लाडनू थाना पुलिस ने आरोपी को पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता ने अपने चाचा-ससुर के खिलाफ लाडनूं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

थानाधिकारी शंभू मीणा ने बताया कि पीड़िता ने गत 11 मई को आरोपी चाचा ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई. उसने बताया कि उसके पति पिछले दो वर्षों से विदेश में हैं. इसका फायदा उठाकर ससुराली रिश्तेदार उसके घर आने-जाने लगा. करीब 5-6 माह पहले जब परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारी में गए थे, तब आरोपी उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया. कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह अचेत हो गई. आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए. इसके बाद आरोपी उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा और मौका मिलने पर जबरन संबंध बनाता रहा. इसके चलते वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी सुजानगढ़ ले जाकर उसका जबरन गर्भपात करवा दिया.