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विदेश गए भतीजे की पत्नी से चाचा ने किया दुष्कर्म, आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार

आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा.

Accused of molesting arrested
कार्यालय पुलिस अधीक्षक डीडवाना (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 3:11 PM IST

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कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. अपने ही भतीजे की पत्नी से चाचा सुसर ने दुष्कर्म किया. लाडनू थाना पुलिस ने आरोपी को पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता ने अपने चाचा-ससुर के खिलाफ लाडनूं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

थानाधिकारी शंभू मीणा ने बताया कि पीड़िता ने गत 11 मई को आरोपी चाचा ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई. उसने बताया कि उसके पति पिछले दो वर्षों से विदेश में हैं. इसका फायदा उठाकर ससुराली रिश्तेदार उसके घर आने-जाने लगा. करीब 5-6 माह पहले जब परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारी में गए थे, तब आरोपी उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया. कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह अचेत हो गई. आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए. इसके बाद आरोपी उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा और मौका मिलने पर जबरन संबंध बनाता रहा. इसके चलते वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी सुजानगढ़ ले जाकर उसका जबरन गर्भपात करवा दिया.

पढ़ें: मुंबई की महिला वकील से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी दी

थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और हर स्तर से जांच शुरू की. आरोपी फरार हो गया था, इसकी पुलिस ने तलाश शुरू की. इस मामले में पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र सिंह चारण की देखरेख में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों व लगातार दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. थानाधिकारी का कहना है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है. आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

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MOLESTING NEPHEWS WIFE
ACCUSED HAD FLED TO AHMEDABAD
VICTIMS HUSBAND WAS ABROAD
ACCUSED OF MOLESTING ARRESTED

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