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पत्नी की हत्या के 2 दिन बाद पति ने भी दी जान, दो बच्चों के सिर से उठा मां-बाप का साया

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी.

MAN ACCUSED OF BEATING WIF, MURDER ACCUSED ENDS LIFE
मथुरा देवी व दिनेश. (ETV Bharat dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 2:57 PM IST

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धौलपुर : सैपऊ थाना इलाके के गांव भूरापुरा में 16 अप्रैल को पत्नी मथुरा देवी की लाठी और सरियों से निर्मम हत्या कर फरार हुए आरोपी पति ने आत्महत्या कर ली है. स्थानीय पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पिता की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है. सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व पत्नी की हत्या करने वाले पति दिनेश ने आत्महत्या की है. शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है. पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है.

यह है मामला : 16 अप्रैल की रात्रि को भूरापूरा गांव में 40 वर्षीय दिनेश पुत्र जगदीश कुशवाहा ने चरित्र के शक में अपनी पत्नी मथुरा देवी कुशवाह की पीट-पीटकर हत्या की थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया था. मृतका मथुरा देवी के मायके पक्ष ने पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. सीओ अनूप कुमार के नेतृत्व में पुलिस की दो टीम आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी. बताया जा रहा है आरोपी ने यह कदम पछतावे के कारण उठाया.

अजय सिंह, सहायक उप निरीक्षक (ETV Bharat dholpur)

पढ़ें. खौफनाक: सैपऊ में मामूली विवाद ने लिया बड़ा रूप, नशेड़ी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

शव बरामद : स्थानीय सैपऊ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया है. मृतक दिनेश की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पिता जगदीश की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं.

वर्ष 2011 में हुई थी शादी : मथुरा देवी की शादी वर्ष 2011 में भूरा पुरा गांव निवासी दिनेश के साथ संपन्न हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों पति-पत्नी में विवाद की शुरुआत हो गई. पति दिनेश पत्नी मथुरा देवी पर चरित्र को लेकर शक करता रहता था. शक का शिकार होकर दिनेश ने पत्नी मथुरा की 16 अप्रैल की रात्रि को पीट-पीट कर हत्या कर दी. पूरे घटनाक्रम में दंपती के दो बच्चे अब अनाथ हो गए हैं.

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