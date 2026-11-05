पति पर पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश का आरोप; कन्नौज में वारदात से गांव में हड़कंप
जानकारी के मुताबिक, छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगतपुर में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की यह घटना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 11:37 AM IST
कन्नौज: जिले में पति पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है. आरोप है कि अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को कुर्सी से बांध दिया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. पत्नी के शोर मचाने पर आरोपी पति मौके से भाग निकला. फिलहाल, पुलिस पति की तलाश में जुटी है.
जानकारी के मुताबिक, छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगतपुर में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की यह घटना है. पड़ोसी नरपेंद्र ने बताया कि महिला का पति सुखबीर सिंह उर्फ मोनू पेट्रोल लेकर आया था.
आरोप है कि वह पत्नी के चरित्र पर शक करता है. इसी शक में मोनू ने पहले अपनी पत्नी को कुर्सी से बांधा और फिर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया.
पड़ोसी ने बताया कि जब महिला चिल्लाने लगी, उसके बच्चे बाहर चिल्लाने लगे और आग की ऊंची लपटें दिखीं तो गांव के लोग मौके पर दौड़े. लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और तत्काल पुलिस को भी सूचना दी गई. तब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी पहुंची.
छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे ने बताया कि सूचना पर सिकंदरपुर चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और थाने की पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया.
घटनास्थल के अंदर गैस सिलेंडर रखे होने से ग्रामीणों में अतिरिक्त दहशत बनी रही. लोगों को आशंका थी कि आग सिलेंडर तक पहुंची तो बड़ा हादसा हो सकता है. आरोपी पति अपने बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया है.
छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे ने बताया कि घटनास्थल की जांच-पड़ताल की है. फिलहाल महिला की हालत ऐसी नहीं है कि वह कुछ बता सके. इसलिए घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी साफ नहीं है. महिला को इलाज के लिए भेजा गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
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