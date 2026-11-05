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पति पर पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश का आरोप; कन्नौज में वारदात से गांव में हड़कंप

पति पर पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कन्नौज: जिले में पति पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है. आरोप है कि अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को कुर्सी से बांध दिया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. पत्नी के शोर मचाने पर आरोपी पति मौके से भाग निकला. फिलहाल, पुलिस पति की तलाश में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक, छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगतपुर में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की यह घटना है. पड़ोसी नरपेंद्र ने बताया कि महिला का पति सुखबीर सिंह उर्फ मोनू पेट्रोल लेकर आया था.