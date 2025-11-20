ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार, कोच फरार

अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम ने 26 अक्टूबर 2025 को अपने ही घर में कर ली थी आत्महत्या. पुलिस ने जुजित्सु स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह राजपूत और मृतक खिलाड़ी के कोच विजेंद्र करसोसिया को बनाया है आरोपी.

JUJITSU PLAYER ROHINI KALAM
जुजित्सु स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह राजपूत गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 10:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवास: अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम को आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में जुजित्सु स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है. वहीं मामले में दूसरा आरोपी मृतक का कोच विजेंद्र करसोडिया फरार है. जिसकी पुलिस टीम देवास सहित देश के अन्य राज्यों में तलाश कर रही है.

अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम ने 26 अक्टूबर 2025 को अपने ही घर में कर ली थी आत्महत्या

पिछले दिनों शहर की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम ने 26 अक्टूबर 2025 को अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी. 35 साल की रोहिणी कलम देवास शहर में अर्जुन नगर राधागंज में अपने परिवार के साथ रहती थी. आत्महत्या के एक दिन पहले ही वह अपने घर लौटी थी.

हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच शुरू की. जांच के बाद पुलिस ने जुजित्सु स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह राजपूत और मृतक खिलाड़ी के कोच विजेंद्र करसोसिया को आरोपी बनाया है. पुलिस ने आरोपियों को महिला खिलाड़ी पर दबाव बनाकर जबरन रिलेशनशिप में रहना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया है. जांच में ये सामने आया है कि दोनों आरोपी मृतका की निजी​ जिंदगी में दखल देते थे. साथ ही मृतका पर बीमारी में भी टूर्नामेंट खेलने का दबाव बनाते थे.

मृतक खिलाड़ी की बहन ने की मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग

मृतक खिलाड़ी की बहन ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि उनकी बहन पर दबाव बनाया गया था. उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. इधर बीएनपी थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपियों द्वारा रोहिणी को परेशान किए जाने के तथ्य सामने आए हैं. मामले में आगे जांच जारी है. एक आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है.

TAGGED:

DEWAS NEWS
JUJITSU SPORTS ASSOCIATION PRITAM
DEWAS PRITAM SINGH RAJPUT ARRESTED
JUJITSU SPORTS ASSOCIATION MP
JUJITSU PLAYER ROHINI KALAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रतलाम में शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में किया परिवर्तन, प्राइवेट स्कूलों ने नहीं किया आदेश का पालन

मध्य प्रदेश में सब्जियों के दाम बेकाबू, शहडोल में भिंडी छू रहा सेंचुरी, महंगाई का तड़का

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिल रहे 18 हजार रुपए, मोहन यादव ने कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की सलाइन, वीडियो वायरल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.