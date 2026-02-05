ETV Bharat / state

प्रयागराज में बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार, माघ मेला क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़

प्रयागराज: जिले में सामने आए दो अलग-अलग मामलों ने महिला और बाल सुरक्षा को लेकर पुलिस की चिंता बढ़ा दी है. पुलिस ने मुट्ठीगंज इलाके से 3 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, माघ मेला क्षेत्र की है, जहां महिला से छेड़छाड़ और विरोध करने पर उसके पति के साथ मारपीट की गई. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.



टॉफी का लालच देकर बुलाता था घर: पहला मामला मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाले एक ई-रिक्शा चालक की 3 बच्चियां हैं, जिनकी उम्र लगभग चार से सात वर्ष के बीच है, जो पड़ोस में रहने वाले युवक का शिकार हुईं. आरोप है कि युवक बच्चियों को टॉफी और चॉकलेट देने के बहाने अपने घर बुलाता था.



परिजनों के मुताबिक, वह मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाकर बच्चियों के साथ गलत हरकत करता था. घटना का खुलासा तब हुआ जब एक दिन 3 में से 2 बच्चियां घर लौट आईं, लेकिन एक बच्ची नहीं पहुंची. पूछताछ में अन्य बच्चियों ने बताया कि वह सामने वाले घर में है.

बच्ची की नानी उसे लेने आरोपी के घर पहुंचीं. वहां संदिग्ध स्थिति देखने के बाद वह बच्ची को घर ले आईं. बाद में अन्य बच्चियों से बात की गई तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आई. इसके बाद बच्चियों के मामा ने थाने में तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी टींशू केसरवानी को गिरफ्तार कर लिया. वह अपने भाई के साथ दूध सप्लाई का काम करता है और पीड़ित परिवार के घर के सामने ही रहता है.

डीसीपी सिटी मनीष कुमार सांडिल्य ने बताया कि बच्चियों का चिकित्सकीय परीक्षण (Medical Tests) कराया गया है और विधिक कार्रवाई जारी है. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. माघ मेला क्षेत्र की घटना में आरोपियों की तलाश जारी है.



महिला से छेड़छाड़, पति से मारपीट: वहीं, दूसरी घटना माघ मेला क्षेत्र की है. झूसी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि वह चार दिन पहले अपनी पत्नी के साथ संगम स्नान के लिए जा रहा था. रास्ते में कुछ युवक खड़े थे, जिनमें एक बाइक सवार भी शामिल था.

आरोप है कि युवकों ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की. विरोध करने पर गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. आगे बढ़ने पर बाइक सवार युवक ने अपने साथियों को बुला लिया. सभी ने मिलकर रास्ता रोक लिया और ईंट पत्थर, लात घूंसों से मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया.