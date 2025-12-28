ETV Bharat / state

सूरत जाने की बात कहकर निकला पति; साली को लेकर हुआ फरार, पत्नी ने FIR दर्ज करायी

पुलिस जांच अधिकारी ईश्वर चंद्र ने बताया, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

फतेहपुर: यूपी के जनपद फतेहपुर के खखरेरू थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति अपनी साली को साथ लेकर फरार हो गया. पीड़ित पत्नी ने इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराई है.

23 दिसंबर को घर से निकला था राजेंद्र: पुलिस जांच अधिकारी ईश्वर चंद्र ने बताया कि थाना खखरेरू क्षेत्र के ग्राम दमोदरपुर निवासी सुदामा देवी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पति राजेन्द्र प्रसाद पासवान 23 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे सूरत जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन सूरत न जाकर वह ग्राम पचमई पहुंच गए.

पत्नी क 18 साल की बहन से साथ भागा: आरोप है कि इसके बाद पति राजेन्द्र प्रसाद पासवान ई-रिक्शा से केशवरायपुर केवटमई में अपनी पत्नी के मायके पहुंचा. वहां से पत्नी सुदामा देवी की 18 वर्षीय बहन को विमला देवी को अपने साथ ले आया. पीड़िता का आरोप है कि 24 दिसंबर को उसका पति राजेन्द्र प्रसाद उसकी बहन विमला देवी को लेकर फरार हो गया. जाते समय वह घर में रखी नगदी और कीमती जेवरात भी अपने साथ ले गया.

पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज करायी: जानकारी मिलने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया है. इस मामले को लेकर पीड़िता ने थाना खखरेरू में सूचना देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है. जांच अधिकारी ईश्वर चंद्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.

