ETV Bharat / state

बस्ती में विधवा से फेसबुक पर प्यार, शादी से इनकार पर बेटी का किया अपहरण

पुलिस ने कुछ घंटों में ही आरोपी को किया गिरफ्तार, विधिक कार्रवाई की जा रही.

महिला शादी से इंकार की तो बेटी का कर लिया अपहरण
महिला शादी से इंकार की तो बेटी का कर लिया अपहरण (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती: सोशल मीडिया पर विधवा महिला से दोस्ती, फिर एक तरफा प्यार में युवक ने सारी हदें पार कर दी. महिला ने जब शादी से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसकी चार साल की बेटी का अपहरण कर लिया, ताकि महिला पर शादी का दबाव बना सके. पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर, बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया.

डीएसपी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी (VIDEO Credit: ETV Bharat)

डीएसपी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी के अनुसार, कौशांबी जिले का रहने वाला जाकिर सोशल मीडिया के जरिए बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली सपना देवी के संपर्क में आया. पति की मौत के बाद महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ जीवनयापन कर रही थी. बातचीत के दौरान जाकिर ने महिला का भरोसा जीता और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ा लीं. इसके बाद वह महिला पर शादी करने का दबाव बनाने लगा.

महिला ने जब शादी करने से इंकार किया, तो जाकिर ने एक खौफनाक साजिश रच डाली. महिला को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए जाकिर ने उसकी चार साल की मासूम बेटी का अपहरण कर लिया. उसने महिला को धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह बच्ची को नुकसान पहुंचाएगा. बच्ची के गायब होते ही बदहवास मां ने तुरंत सदर कोतवाली पुलिस को मामले में तहरीर दी.

मासूम के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कीं और सर्विलांस व मुखबिरों को सक्रिय किया. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बच्ची के साथ कटरा तिराहे के पास मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में है. पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी जाकिर को दबोच लिया और कब्जे से मासूम बच्ची को सकुशल छुड़ा लिया. बच्ची को सुरक्षित देख मां की आंखों से आंसू छलक पड़े.

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने इस मामले को लेकर बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. आरोपी जाकिर को गिरफ्तार कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
ये भी पढ़ें: फतेहपुर में 24 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई, हत्या-अपहरण समेत कई संगीन मामलों में रहे सक्रिय

TAGGED:

GIRL KIDNAPPED IN BASTI
LOVE ON SOCIAL MEDIA
DAUGHTER KIDNAP IN NAME OF LOVE
BASTI NEWS
KIDNAPPING CASE IN BASTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.