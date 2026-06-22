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बस्ती में विधवा से फेसबुक पर प्यार, शादी से इनकार पर बेटी का किया अपहरण

महिला शादी से इंकार की तो बेटी का कर लिया अपहरण ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: सोशल मीडिया पर विधवा महिला से दोस्ती, फिर एक तरफा प्यार में युवक ने सारी हदें पार कर दी. महिला ने जब शादी से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसकी चार साल की बेटी का अपहरण कर लिया, ताकि महिला पर शादी का दबाव बना सके. पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर, बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया. डीएसपी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी (VIDEO Credit: ETV Bharat) डीएसपी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी के अनुसार, कौशांबी जिले का रहने वाला जाकिर सोशल मीडिया के जरिए बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली सपना देवी के संपर्क में आया. पति की मौत के बाद महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ जीवनयापन कर रही थी. बातचीत के दौरान जाकिर ने महिला का भरोसा जीता और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ा लीं. इसके बाद वह महिला पर शादी करने का दबाव बनाने लगा.