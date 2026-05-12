ETV Bharat / state

जोधपुर से अलवर आए युवक का अपहरण कर ले गए हरियाणा बॉर्डर, 5 लाख की मांगी फिरौती, 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार अपहरण करने वाली गैंग के दो अन्य सदस्यों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है.

Alwar City Kotwali Police Station
अलवर शहर कोतवाली थाना (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही एक युवक का बदमाशों ने अपहरण कर लिया. जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों का पीछा कर पीड़ित को दस्तयाब कर आरोपियों को हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार किया. आरोपियों ने पीड़ित के परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती के डिमांड की थी. पीड़ित पक्ष के लोगों ने 60 हजार रुपए ऑनलाइन आरोपियों के खाते में डाल दिए. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

5 लाख मांगी फिरौती: सीओ सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली की जोधपुर निवासी उम्मेद सिंह अपने दो दोस्तों के साथ किसी काम से अलवर पहुंचे. रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ युवकों ने एक थार गाड़ी में उम्मेद सिंह को जबरन पकड़कर बैठाया और हरियाणा की ओर फरार हो गए. परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उम्मेद को जान से मारने की धमकी देते हुए 5 लाख की डिमांड की. परिजनों ने 50 हजार और 10 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए. इस पर अलवर पुलिस की विभिन्न टीमों का गठन किया गया. सीओ सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि घटना के संबंध में तकनीकी साक्ष्य जुटाकर व मुखबिर तंत्र से मिली सूचना के आधार पर जिस आरोपी के खाते में पैसे गए उसे डिटेन किया गया.

5 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरफ्तार (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: स्पा सेंटर पर फायरिंग कर युवती के अपहरण के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

एवाज गैंग ने दिया घटना को अंजाम: सीओ सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण को अंजाम देने वाले एवाज नाम की गैंग के सदस्य हैं. यह गैंग पहले भी इस तरह के प्रकरणों में फिरौती मांग चुकी है. इस घटना में लिप्त गैंग के सदस्य जाहुल और नौसाद को हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया. पीड़ित को सकुशल डिटेन किया गया. इस गैंग के दो आरोपी और हैं, जिनके बारे में तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. आरोपियों ने पहले थार गाड़ी को अपहरण के लिए इस्तेमाल किया. इसके बाद जब उन्हें पुलिस पीछे लगने की खबर लगी, तो उन्होंने बदलकर क्रेटा गाड़ी का इस्तेमाल किया. क्रेटा गाड़ी को जब्त किया गया है. पीड़ित के परिवार की ओर से ट्रांसफर की गई राशि को भी बैंक को लेटर लिख वापस लिया जाएगा.

पढ़ें: नाबालिग बालिका का अपरहणः तीन मुख्य आरोपियों से सहित 7 लोग गिरफ्तार

घटना से घबराए दोस्त: पीड़ित उम्मेद सिंह ने बताया कि वह अपने दो दोस्तों के साथ अलवर अपने निजी काम से आए थे. रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ युवकों ने उन्हें जबरन पड़कर एक बिना नंबर की थार गाड़ी में बैठाया. इस घटना से उनके साथ के दोस्त घबरा गए. इसके बाद आरोपी पीड़ित को हरियाणा क्षेत्र की ओर ले गए और करीब 3 घंटे तक वहीं घुमाया. उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने 5 लाख रुपए की मांग की. जिसके बाद परिजनों ने 60 हजार रुपए उनके खाते में डाल दिए. उम्मेद सिंह ने बताया कि आरोपी उन्हें जिस क्षेत्र में ले गए थे, उस क्षेत्र की उन्हें जानकारी नहीं थी. अगर अलवर पुलिस नहीं होती, तो संभवत उनका अलवर लौटना मुश्किल होता.

TAGGED:

POLICE GET FREE ABDUCTED MAN
ALWAR POLICE ARRESTED KIDNAPPERS
RS 5 LAKH EXTORTION MONEY DEMANDED
2 KIDNAPPERS ARRESTED BY POLICE
JODHPUR MAN ABDUCTED IN ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.