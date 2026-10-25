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दौसा में घर के बाहर से व्यक्ति का अपहरण, कार में बेरहमी से पीटा, खाते से ट्रांसफर करवाए 92 हजार रुपए

दौसा में घर के बाहर से व्यक्ति का अपहरण ( ETV Bharat )

दौसा : जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. सिकंदरा थाना क्षेत्र में शनिवार रात बदमाशों ने एक व्यक्ति को उसके घर के बाहर से अगवा कर लिया. आरोपी पीड़ित को कार में डालकर काफी देर तक इधर-उधर घुमाते रहे और उसके साथ मारपीट करते रहे. इस दौरान बदमाशों ने मोबाइल का पासवर्ड पूछकर उसके बैंक खाते से ऑनलाइन 92 हजार रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़ित को बावनपाड़ा के पास एक सुनसान जगह पर पटककर फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित सिकंदरा थाने पहुंचा और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण व लूट का मामला दर्ज कराया.

मवेशियों को देखने घर से बाहर निकला था पीड़ित : सिकंदरा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के अनुसार, थाना क्षेत्र के ईटका गांव निवासी पीड़ित ने प्राथमिकी में बताया कि शनिवार देर रात करीब 11:30 बजे वह अपने घर के बाहर बंधे मवेशियों को देखने के लिए निकला था. इसी दौरान एक कार में सवार बदमाशों ने उसे रास्ता पूछने के बहाने अपने पास बुलाया. पीड़ित जैसे ही रास्ता बताने के लिए कार के नजदीक पहुंचा, आरोपियों ने उसे अचानक पकड़ लिया और जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया. इसके बाद बदमाश उसे अगवा कर अपने साथ ले गए. पीड़ित के मुताबिक, कार में आरोपी उसके साथ लगातार मारपीट करते रहे और उसे धमकाकर मोबाइल का पासवर्ड पूछ लिया.