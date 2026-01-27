ETV Bharat / state

किन्नर अखाड़ा ने ममता कुलकर्णी को बाहर निकाला, अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर कहा था- 10 में से 9 शंकराचार्य झूठे

किन्नर अखाड़ा से बाहर हुईं ममता कुलकर्णी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर विवादित बयान देने पर महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया है. अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर बताया कि अखाड़े के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि अब ममतानंद गिरि का अखाड़े से कोई संबंध नहीं है. वह न पदाधिकारी हैं, न सदस्य. डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, ज्योतिष पीठ से जुड़े विवादों के कई ऐतिहासिक और परंपरागत आयाम हैं, जिन पर अखाड़ा कोई पक्ष नहीं लेता. मौनी अमावस्या स्नान के दौरान बटुकों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना पर दुखद है. किसी भी संवेदनशील विषय पर अखाड़े की अनुमति के बिना बयान देना संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन है. आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी किया. (Video Credit; Dr. Lakshmi Narayan Tripathi) आचरण पर उठाए थे सवाल : 25 जनवरी को ममतानंद गिरि उर्फ ममता कुलकर्णी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भूमिका और आचरण पर सवाल उठाए थे. कहा था कि 10 में से 9 शंकराचार्य झूठे हैं. उनके ज्ञान के स्तर पर भी सवाल उठाए थे. उनसे दो सवाल भी किए थे, जिसमें शंकचारार्य की नियुक्ति के संबंध में था और दूसरा करोड़ों की भीड़ में पालकी लेकर निकलने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा था कि ऊंचे धार्मिक पद पर बैठने से पहले व्यक्ति को अहंकार छोड़ना चाहिए.