बड़वानी की बेटी ने रचा इतिहास, कुंजरी गांव की आदिवासी छात्रा बनी असिस्टेंट प्रोफेसर

निवाली विकासखंड के छोटे से गांव कुंजरी के किसान परिवार से आने वाली ममता किराड़े ने दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी मेहनत के दम पर MPPSC की प्रतिष्ठित सहायक प्राध्यापक (राजपत्रित अधिकारी) परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. ममता ने इस परीक्षा में 53वीं रैंक प्राप्त किया वहीं अपनी कैटेगरी में जिले में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया. अब वे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगी.

बड़वानी: बड़वानी के एक छोटे से गांव की रहने वाली यहां की बेटी ममता किराड़े ने पूरे प्रदेश में अपने जिले का नाम रोशन किया है. उन्होंने MPPSC की प्रतिष्ठित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 53वीं रैंक हासिल की है.

ममता ने रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की

किसान गिलदार किराड़े की बेटी ममता ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से पूरी की. आगे की पढ़ाई उन्होंने सेंधवा के सरकारी स्कूल से की. उन्होंने 2016 में एमएससी और 2018 में बीएड पूरा किया. पढ़ाई के बाद ममता ने मेनीमाता हाई स्कूल में 2022 से 2024 तक वर्ग दो शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह सीएम राइज स्कूल सिलावद में वर्ग एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं.

विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं टूटा हौसला

ममता की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि 2020 में उनकी शादी के बाद एक बच्ची भी हुई. पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी किसी तरह से जारी रखी. ममता किराड़े ने बताया कि उनके माता-पिता और पति ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और हर कदम पर साथ दिया. वे बताती हैं कि 2022 में आयोजित 80 पदों की इस परीक्षा में चयन पाना उनके लिए एक बड़ा सपना था. जिसके लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की. हाल ही में आए परिणाम ने उनके वर्षों के संघर्ष को सार्थक कर दिया.