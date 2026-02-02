ETV Bharat / state

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद लगाए गंभीर आरोप, कहा- ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं देखा

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार शाम दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे. वहीं इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया को लेकर कड़े आरोप लगाए. चुनाव आयोग के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं. मैं लंबे समय से राजनीति में हूं, चार बार मंत्री और सात बार सांसद रही हूं, लेकिन मैंने आज तक इतना अहंकारी और चुनाव आयुक्त नहीं देखा. मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, लेकिन कोई भी कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती.

उन्होंने कहा कि आखिर बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने करीब 98 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए,और उन्हें अपनी बात रखने या सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया. ममता बनर्जी ने दावा किया कि SIR की वजह से राज्य में डर और तनाव का माहौल बना, जिसके चलते 140 से 150 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोगों को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया, ताकि उनके मताधिकार छीने जा सकें.