ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद लगाए गंभीर आरोप, कहा- ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं देखा
उन्होंने कहा कि हमें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया, साथ ही प्रतिनिधियों और समर्थकों को रोका गया.
Published : February 2, 2026 at 8:06 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार शाम दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे. वहीं इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया को लेकर कड़े आरोप लगाए. चुनाव आयोग के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं. मैं लंबे समय से राजनीति में हूं, चार बार मंत्री और सात बार सांसद रही हूं, लेकिन मैंने आज तक इतना अहंकारी और चुनाव आयुक्त नहीं देखा. मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, लेकिन कोई भी कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती.
उन्होंने कहा कि आखिर बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने करीब 98 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए,और उन्हें अपनी बात रखने या सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया. ममता बनर्जी ने दावा किया कि SIR की वजह से राज्य में डर और तनाव का माहौल बना, जिसके चलते 140 से 150 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोगों को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया, ताकि उनके मताधिकार छीने जा सकें.
किया था ये अनुरोध: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उनके दल के प्रतिनिधियों और समर्थकों को कई जगहों पर प्रवेश से रोका गया. चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया था कि सभी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो. अधिकारियों को अनुमति दी गई, लेकिन उनके परिवार या दल के लोगों को अंदर जाने से रोका गया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह का रवैया झारखंड जैसे राज्यों में भी अपनाया जाता है. उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी और SIR प्रक्रिया से प्रभावित 12 परिवारों के सदस्य भी शामिल थे.
