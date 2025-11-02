बरेली में मामा ने मारा डंडा तो भांजे ने हसिया से वार करके उतार दिया मौत के घाट, आरोपी हिरासत में
पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि भांजे ने हसिया से मोतीराम की हत्या की थी. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 3:23 PM IST
बरेली: देवरनिया थाना क्षेत्र में बहन की जलकर हुई मौत से नाराज होकर मामा ने भांजे को गुस्से में एक डंडा मार दिया. मामा के डंडा मारने से आग बबूला हुए भांजे ने अपने मामा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि मोतीराम की हत्या के मामले में आरोपी को हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है.
सोमपाल ने अपनी बाइक में आग लगाई थी: बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र के शाहाबाद मोहल्ले में रहने वाली 60 वर्षीय सुशीला अपने बेटे सोमपाल के साथ अपने मायके में एक अलग मकान में ही पिछले कई महीनों से रह रही थी. देवरनिया थाने के प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि 26 अक्टूबर को शराब के नशे में सुशीला के बेटे सोमपाल ने अपनी बाइक में आग लगा दी. उस आग को बुझाने के दौरान सुशीला आग की चपेट में आ गयीं और गंभीर रूप से झुलस गईं. इलाज के दौरान शनिवार देर शाम सुशीला की मौत हो गई.
थाना देवरनियां, बरेली क्षेत्रांतर्गत एक युवक द्वारा अपने मामा की हंसिया से हत्या कर देने की सूचना पर अभियोग पंजीकृत करने एवं आरोपी को हिरासत में लेकर की जा रही कार्यवाही के संबंध में श्री मुकेश चन्द्र मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, बरेली की बाइट।#UPPolice pic.twitter.com/xn6ByQEE4i— Bareilly Police (@bareillypolice) November 2, 2025
मामा ने मारा डंडा तो भांजे ने ले ली जान: सुशीला की मौत के बाद जब उसका बेटा सोमपाल लाश को लेकर घर पहुंचा. सुशीला के भाई मोतीराम और कधी राम भी वहां पहुंच गए. कहा जा रहा है कि सुशीला देवी के छोटे भाई मोतीराम ने भांजे सोमपाल को डंडे सा मारा और उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया. इससे नाराज भांजे सोमपाल ने धारदार हथियार से हमला कर मामा मोतीराम की हत्या कर दी.
मामा मोतीराम से भांजे सोमपाल की हुई बहस: पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मामा मोतीराम की हत्या के आरोपी सोमपाल को हिरासत में लिया गया है. उसकी मां दुर्घटनावश जल गई थी. इलाज के दौरान 7 दिन बाद शनिवार को उसकी मौत हो गई. उसके दो मामा देखने के लिए घर पहुंचे थे. छोटे मामा मोतीराम से भांजे सोमपाल की कहासुनी हो गई.
छोटे मामा ने अपने भांजे सोमपाल के साथ गाली-गलौज की और डंडा मारकर बहन की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया. नाराज होकर भांजे ने हसिया से वार करके अपने मामा मोतीराम की हत्या कर दी. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.
