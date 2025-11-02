ETV Bharat / state

बरेली में मामा ने मारा डंडा तो भांजे ने हसिया से वार करके उतार दिया मौत के घाट, आरोपी हिरासत में

पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि भांजे ने हसिया से मोतीराम की हत्या की थी. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
बरेली में हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: देवरनिया थाना क्षेत्र में बहन की जलकर हुई मौत से नाराज होकर मामा ने भांजे को गुस्से में एक डंडा मार दिया. मामा के डंडा मारने से आग बबूला हुए भांजे ने अपने मामा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि मोतीराम की हत्या के मामले में आरोपी को हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

सोमपाल ने अपनी बाइक में आग लगाई थी: बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र के शाहाबाद मोहल्ले में रहने वाली 60 वर्षीय सुशीला अपने बेटे सोमपाल के साथ अपने मायके में एक अलग मकान में ही पिछले कई महीनों से रह रही थी. देवरनिया थाने के प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि 26 अक्टूबर को शराब के नशे में सुशीला के बेटे सोमपाल ने अपनी बाइक में आग लगा दी. उस आग को बुझाने के दौरान सुशीला आग की चपेट में आ गयीं और गंभीर रूप से झुलस गईं. इलाज के दौरान शनिवार देर शाम सुशीला की मौत हो गई.

मामा ने मारा डंडा तो भांजे ने ले ली जान: सुशीला की मौत के बाद जब उसका बेटा सोमपाल लाश को लेकर घर पहुंचा. सुशीला के भाई मोतीराम और कधी राम भी वहां पहुंच गए. कहा जा रहा है कि सुशीला देवी के छोटे भाई मोतीराम ने भांजे सोमपाल को डंडे सा मारा और उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया. इससे नाराज भांजे सोमपाल ने धारदार हथियार से हमला कर मामा मोतीराम की हत्या कर दी.

मामा मोतीराम से भांजे सोमपाल की हुई बहस: पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मामा मोतीराम की हत्या के आरोपी सोमपाल को हिरासत में लिया गया है. उसकी मां दुर्घटनावश जल गई थी. इलाज के दौरान 7 दिन बाद शनिवार को उसकी मौत हो गई. उसके दो मामा देखने के लिए घर पहुंचे थे. छोटे मामा मोतीराम से भांजे सोमपाल की कहासुनी हो गई.

छोटे मामा ने अपने भांजे सोमपाल के साथ गाली-गलौज की और डंडा मारकर बहन की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया. नाराज होकर भांजे ने हसिया से वार करके अपने मामा मोतीराम की हत्या कर दी. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें- फिरोजाबाद में 351 जोड़े बने एक-दूजे के हमसफर, एक ही पंडाल पर गूंजी शहनाई और कुरान की आयतें

TAGGED:

MAMA MURDER IN BAREILLY BY NEPHEW
SP NORTH MUKESH CHANDRA MISHRA
BAREILLY CRIME POLICE
MURDER IN BAREILLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.