मालवा से रुठे मेघराज, इकोसिस्टम के विनाश ने मध्य प्रदेश के समृद्ध मालवांचल में रोकी वर्षा
पद्मभूषण डॉ.अनिल प्रकाश जोशी ने लगातार कम हो रही बारिश के कारण गिनाए. जनमानस को चेताया भी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 6:16 PM IST
इंदौर : एक समय मालवा के लिए कहा जाता था 'मालवा की माटी गहन गंभीर, डग-डग रोटी, पग-पग नीर'. यानी मालवा की धरती बेहद उपजाऊ है और समृद्ध भी. मालवा में कदम-कदम पर पानी मिलता था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. इस साल फिर मालवा बारिश के लिए तरस रहा है. इंदौर क्षेत्र में इस साल अब तक पिछले 10 साल में सबसे काम बारिश हुई है. पिछले साल भी बारिश के आंकड़े चिंताजनक थे. विकास की अंधी दौड़ और जल जंगल जमीन के भीषण दोहन का परिणाम है कि अब न तो पर्याप्त बारिश हो रही है न ही भूजल स्तर में सुधार हो रहा.
मालवा में कम बारिश पर व्याख्यान
इन हालातों में अब समय रहते प्रकृति को सहेजना ही सामूहिक जिम्मेदारी है, अन्यथा भविष्य में परिणाम भीषण होने वाले हैं. यह चेतावनी प्रख्यात पर्यावरणविद्, हरित कार्यकर्ता एवं हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन (HESCO) के संस्थापक पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने दी. वह इंदौर में संस्था सेवा सुरभि के तत्वावधान में आयोजित ‘क्यों रूठे हुए हैं मेघराज मालवांचल से’ विषयक व्याख्यान में बोल रहे थे. इंदौर के तमाम पर्यावरणविद्, सामाजिक सस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद के दौरान डॉ. जोशी ने कहा "जिस मालवा अंचल में 'पग पग रोटी डग डग नीर' की मान्यता थी, वहां बारिश नहीं होना और भूजल संकट गहराना प्रकृति के साथ हमारे बदले व्यवहार का परिणाम है."
बारिश के लिए प्राकृतिक व्यवस्था जरूरी
डॉ.अनिल प्रकाश जोशी ने कहा "सभी को जल, वायु, जमीन और जंगल चाहिए. इसके बावजूद प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हमने ठीक ढंग से नहीं निभाया. खेतीबाड़ी से शुरू हुई मानव की यात्रा अब जंगलों के दोहन और वन्यजीवों के विनाश तक पहुंच गई है. पानी बरसने के लिए मानसून केवल बादलों के आने से नहीं बनता, बल्कि समुद्र से होने वाला वाष्पीकरण, हवाओं का दबाव, पहाड़, जंगल, नदियां और जलग्रहण क्षेत्र मिलकर एक पूरी प्राकृतिक व्यवस्था बनाते हैं. जब जंगल कटते हैं, नदियां सूखती हैं और जलग्रहण क्षेत्र नष्ट होते हैं तो उसका असर भूजल पुनर्भरण तक पहुंचता है."
व्यवसाय की खातिर प्रकृति से खिलवाड़
बारिश होने के बावजूद यदि पानी जमीन में नहीं उतरेगा तो आने वाले समय में जल संकट और गहरा होगा. अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब फरवरी गर्म हो गई है और हिमाचल प्रदेश में भी मई-जून में मौसम का मिजाज बदल गया है. हमने प्रकृति का अपने पेट और व्यवसाय के लिए इस कदर शोषण और दोहन किया है कि हमें आज पता नहीं चल पा रहा है कि हम किस मौसम में जी रहे हैं. इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं. यदि प्रकृति की नाराजगी का समाधान खोजना है तो समय रहते एक व्यापक पर्यावरणीय मैपिंग करके देखना पड़ेगा कि पिछले दशकों में शहर में पानी, जंगल, मिट्टी, नदियों और प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्रों में क्या बदलाव आया है.
जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर जोर
डॉ. जोशी ने कहा "नदियां मरती नहीं हैं, बल्कि कई बार हमसे रूठकर या जमीन के भीतर चली जाती हैं. उन्हें समझकर और उनके जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर वापस लाया जा सकता है. केवल पेड़ लगाने की बात करने से प्रकृति को नहीं समझा जा सकता. यह देखना होगा कि किसी स्थान पर प्रकृति ने किस तरह की व्यवस्था बनाई है और उसे पुनर्जीवित करने के लिए किन मूल परिस्थितियों को वापस लाना जरूरी है. पारिस्थितिक संकट के दौर अब में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्बन फुटप्रिंट पर विचार करने और अपनी जीवनशैली में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी खुद ही तय करें."
प्रकृति का संतुलन सही करना होगा
उन्होंने कहा "आर्थिक संकट के समाधान में सरकार और उद्योग की भूमिका रही होगी, लेकिन पारिस्थितिक संकट का समाधान समाज की व्यापक भागीदारी के बिना संभव नहीं है. इसलिए इनके संरक्षण के लिए भी समग्र दृष्टि की जरूरत है. अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हजारों-लाखों वर्षों में प्रकृति ने जो अपना एक संतुलित सिस्टम विकसित किया था, उसे फिर से पटरी पर कैसे लाया जाए. इसके लिए पहाड़ों और नदियों से लेकर जलग्रहण क्षेत्रों और भूमिगत जल तक पूरी प्राकृतिक व्यवस्था को एक साथ समझना होगा."
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प्रकृति का कर्ज लौटाना होगा
डॉ. जोशी ने कहा "आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल मकान, सुविधाएं और संपत्ति छोड़ जाना पर्याप्त नहीं है. उन्हें हवा, पानी, मिट्टी और जंगल भी चाहिए. प्रकृति से जितना उपभोग करें, उतना ही उसके लिए योगदान करना होगा. यही आने वाले समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है." इस अवसर पर पर्यावरणविद् ओपी जोशी, अतुल शेठ, कुमार सिद्धार्थ, पद्मश्री जनक पलटा, केट के पूर्व वैज्ञानिक निकेतन सेठी, वरिष्ठ अभिभाषक अनिल त्रिवेदी, डॉ. किशोर पंवार, डॉ. भोलेश्वर दुबे, डॉ. दिलीप वाघेला, पंकज कासलीवाल, कमल कलवानी सहित शहर के अनेक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. संचालन अतुल शेठ ने किया और आभार अनिल त्रिवेदी ने माना.