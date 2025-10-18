ETV Bharat / state

मालवा के फूलों से सजती है पूरे देश की दिवाली, हफ्ते भर में हो जाता है करोड़ों का कारोबार

दिवाली के समय पूरे देश में होती मालवा क्षेत्र के फूलों की डिमांड. उज्जैन फूल मंडी से 18 घंटे में देशभर में की जाती डिलीवरी.

UJJAIN FLOWER SUPPLY ALL INDIA
दिवाली के समय पूरे देश में होती मालवा क्षेत्र के फूलों की डिमांड (ETV Bharat)
उज्जैन: त्योहारी सीजन में फूलों की खूब डिमांड रहती है. घरों को सजाने के साथ-साथ मंदिरों में भगवान की पूजा के लिए ताजे फूलों की जरूरत पड़ती है. एमपी के मालवा क्षेत्र में बड़े स्तर पर फूलों की खेती होती है और उज्जैन में सबसे बड़ी फूलों की मंडी है. यहां इन दिनों प्रतिदिन 300-400 टन फूल देश के अलग-अलग हिस्सों जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य राज्यों में भेजे जा रहे हैं. सबसे ज्यादा डिमांड गेंदा के फूल की होती है जो अलग-अलग रंगों में मिल जाता है. इस आर्टिकल में विभिन्न प्रकार के फूलों के मंडी तक आने और फिर उसकी पैकिंग और देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे.

70 साल से चल रही है उज्जैन की फूल मंडी

उज्जैन शहर के दूधतलाई, इंदौर गेट पर फूलों की विशाल मंडी है. यहीं पर मालवा क्षेत्र के लगभग सभी किसान अपने फूल बेचने आते हैं. मंडी अध्यक्ष कैलाश चंद्र सोलंकी उर्फ गजा दादा बताते हैं कि "लगभग 70 सालों से ये मंडी संचालित है. मालवा क्षेत्र में लगभग 300 किसान बड़े स्तर पर फूलों की खेती करते हैं.

70 साल से चल रही है उज्जैन की फूल मंडी (ETV Bharat)

सभी किसान इसी मंडी में अपने फूल बेचने आते हैं. त्योहारी सीजन में किसान रात में ही गाड़ियों से फूल लेकर पहुंच जाते हैं. मंडी सुबह करीब 5 बजे खुलती है और 12 बजे तक किसान व्यापारियों को अपना फूल बेचकर चले जाते हैं. यहां लगभग 30 व्यापारी हैं जो फूलों की खरीद-बेच का काम करते हैं. सारा काम होलसेल में होता है."

3 दिन तक खराब नहीं होते मालवा के फूल

व्यापारी नंद लाल बारोड ने बताया कि "हम यहां 1980 से व्यापारी का काम कर रहे हैं. हमारा पूरा परिवार फूलों के व्यापार में है. फूलों की खेती करने वाले मालवा के हजारों किसान हमारे संपर्क में हैं. हम देशभर में होलसेल में सप्लाई करते हैं. इसमें हम पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में होने वाले खर्च का अलग से चार्ज करते हैं." व्यापारी गोपाल बारोड ने बताया कि "दीपावली के समय यहां से प्रतिदिन 300 टन फूल बाहर जाता है.

UJJAIN FLOWER MARKET PRICE
3 दिन तक खराब नहीं होते फूल (ETV Bharat)

इसके अलावा सामान्य दिनों में ये मात्रा 5 टन से लेकर 17 टन तक रहती है. देश के किसी भी कोने में हम 18 घंटे के अंदर सप्लाई कर देते हैं." व्यापारी मुकेश ने बताया कि "मालवा के फूलों की एक खासियत ये होती है कि ये 3 दिनों तक खराब नहीं होते हैं. इस वजह से हम इसे देश के विभिन्न हिस्सों तक भेज पाते हैं."

आगरे का गुलाब और कलकत्ता गेंदे की भारी डिमांड

मंडी व्यापारी कांतिलाल जाधव ने बताया कि "मंडी में कई तरह और अच्छी क्वालिटी के फूल आते हैं. यहां सबसे ज्यादा गुलाब, आगरे का गुलाब, गेंदा (अलग-अलग रंगों का) आता है. इसके अलावा अब लेमन गेंदा, कलकत्ता गेंदा, टेनिस गेंदा (देसी) सेवंती फूल भी आने लगे हैं. सबसे ज्यादा डिमांड आगरे का गुलाब और कलकत्ता गेंदे की रहती है."

UJJAIN FLOWER MARKET PRICE
आगरे का गुलाब और कलकत्ता के गेंदे की रहती से सबसे ज्यादा डिमांड (ETV Bharat)

मंडी में क्या है फूलों का भाव?

व्यापारियों ने बताया कि मंडी में मांग के अनुसार, फूलों का भाव कम-ज्यादा होता है. त्योहारी सीजन में गेंदा 40-50 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है. दीपावली के समय यह 80-100 रुपए प्रति किलो हो जाता है. बाकि सामान्य दिनों में 20-25 रुपए किलो रहता है. त्योहारी सीजन में गुलाब 100-120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है. दीपावली के समय 350 रुपए तक पहुंच जाता है. बाकि सामान्य दिनों में 50-60 रुपए प्रति किलो रहता है. जो फूल बारिश के कारण थोड़े खराब हो जाते हैं वो 20-25 रुपए किलो के हिसाब से बिक जाते हैं.

त्योहारी सीजन में हो रही करोड़ों की आय

व्यापारी गोपाल बारोड़ के अनुसार, "गुलाब की आवक कम होती है तो भाव 120 रुपए किलो से लेकर 350 रुपए किलो तक रहता है. वहीं इन दिनों गेंदे की आवक ज्यादा है इस वजह से भाव थोड़ा कम 50-80 रुपए किलो या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्रति किलो है. इन दिनों प्रति दिन 300 से 400 टन फूलों की खपत हो रही है.

Ujjain Flower Supply All India
बर्फ डालकर की जाती है पोटली की पैकिंग (ETV Bharat)

इस हिसाब से मोटा-मोटा आंकड़ा निकालें तो धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली और अमावस्या के समय ही करोड़ों का कारोबार हो जाता है. जो फूल किसान से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता हो, उसे 100-120 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जाता है. इससे किसानों और व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हो जाता है."

कैसे होती है पैकेजिंग और डिलीवरी?

यहां से फूल देश के विभिन्न राज्यों तक भेजे जाते हैं. ऐसे में ट्रांसपोर्ट करते समय पैकेजिंग का खास ध्यान रखना पड़ता है. व्यापारियों ने बताया कि "पैकिंग के लिए बर्फ की आवश्यकता होती है. सबसे पहले टाट की 30-40 किलों फूलों की एक पोटली बनाई जाती है. फिर इसके अंदर बर्फ डालकर सिलाई कर दी जाती है.

Malwa region Flower cultivation
उज्जैन फूल मंडी से देश के विभिन्न हिस्सों में होती है सप्लाई (ETV Bharat)

जिस व्यापारी के यहां माल जाना है उसका नाम, पता और फोन नंबर लिखी एक पर्ची पोटली पर चिपका दी जाती है. इसके बाद उसे गाड़ी में लोड कर दिया जाता है. माल ढुलाई के विभिन्न साधनों से 18 घंटे के अंदर माल की डिलीवरी कर दी जाती है."

